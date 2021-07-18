美參院揭商務部涉非法查少數族裔員工

經過6個月調查配合逾20人的報料、梳理大量文件，該參議院報告指商務部內部安全部門「調查與威脅管理組」（ITMS）為杜絕外國間諜，近年通常以似是而非的理由，甚至無合理懷疑下，展開數千次未經授權的調查，被調查者往往是「在其專業領域享有盛名的員工」，不少是華裔或中東族裔。調查人員指類似做法起碼可追溯至奧巴馬時期的2014年，ITMS更專門針對「有相對高亞裔美國人僱員比例的部門分支」。

杜絕間諜為名 曾展數千調查

ITMS的手段包括以中文詞組來檢索員工電郵、透過保密情報數據庫標籤「族群姓氏」進行背景調查；在個別案件，探員會蒙面和戴手套、甚至撬鎖闖入辦公室來搜證。即使未獲「罪證」，ITMS往往拒停調查，令相關人員陷困境。

參議院報告指ITMS一直從事踰越授權職責的「不道德或不安全的活動」，其僱員亦未受相關訓練。曾任ITMS調查員的克里斯‧張（Chris Cheung）稱，這形同「把槍和警章隨意交給未經訓練的人，任他們按電影所見行事」。

美國執法人員近年日益關注中國的間諜或情報刺探行動，惟威克發表的聲明稱：「雖然打擊中國構成的國家安全威脅應是各部門的優先事務，但那並不代表任由聯邦政府漠視法律。濫用權力與基於種族的針對行徑是不能接受的，尤其是在執法層面。」

ITMS直至去年底仍在處理近2000宗個案，但商務部在拜登上台後已叫停其運作，4月起展開內部審查，未來會研究上述報告及其提出的指控，預計數周後將有結論。長期擔任該部組主任的喬治‧李（George Lee）已被安排休假。

（紐約時報）