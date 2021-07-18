疫情反彈英拒延解封 專家警告威脅全球

英國官員表示，約翰遜不會在最後一刻改變主意，意味周一解封後夜店重開，社交距離限制結束，民眾毋須在人多地方強制戴口罩。英國一群反對解封的科學家上周五組織了一場網上會議，有新西蘭、意大利、以色列、南非、澳洲和台灣的現任和前政府顧問參與，他們簽署一份聲明，批評解封決定將對英格蘭產生深遠的破壞性影響，並指出「英國是全球主要旅遊中心之一，任何在當地的主流變種病毒都有可能蔓延全球其他地方」。新西蘭衛生部顧問小組成員、公共衛生學教授貝克（Michael Baker）在會上表示，英國政府似乎回歸至「群體免疫方式」，完全不能接受。

另外，英國衛生大臣賈偉德昨日表示自己在新型冠狀病毒測試呈初步陽性。他說，自己已接種新冠疫苗，上周五晚（16日）覺得「有點暈眩無力」，昨晨接受快速檢測後初步確診，現時病徵輕微。

（金融時報/獨立報）