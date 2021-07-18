白宮點名12反疫苗領袖 甘迺迪侄入列

fb擁30萬追隨者 多次發新冠陰謀論

小羅拔甘迺迪是甘迺迪弟弟羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy）的兒子，為知名反疫苗運動領袖，其IG帳號有逾80萬名追隨者，他曾發表許多在新冠疫情下流行的陰謀論，如聲稱「流感疫苗比新冠肺炎致命2.4倍」、「比爾蓋茨想為我們植入晶片」等，過去亦反對接種麻疹和HPV疫苗等。儘管他在fb亦有發表類似內容，其在後者的帳戶卻未受影響，目前有逾30萬人追隨。fb發言人則稱不會自動封鎖不同應用程式的帳號，因不同平台發表的內容或有異。

CCDH上周五指，35個與報告提及的人相關的社交平台賬戶已被關閉，但仍有62個在運作，有840萬人追隨。凱澤家族基金會5月發布的民調指，在未接種新冠疫苗的美國人中，三分之二人相信疫苗的謠言或無法確定其真確性。

不過，一份5月刊登在《災難醫學與公共衛生準備》期刊的研究分析大數據，探討網上的新冠疫苗內容是否負面多於正面，結論是未有證據顯示負面內容主導網上討論。帶領研究的馬利蘭洛約拉大學副教授帕斯誇爾—費拉（Paola Pascual-Ferrá）指，這顯示與所有其他內容相比，聚焦疫苗負面影響的貼文數量和互動並不突出。

（CNN/BBC/EurekAlert）