美未接種者確診升 白宮歸咎社交平台 斥任由假資訊流傳 fb反指為找替罪羊

CDC總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）上周五公布，美國新增逾3.3萬宗確診個案，7天平均值增至每天2.6萬宗，較前一周的1.5萬宗急增約七成。她指正看到接種率低的地區出現爆發，衛生官員日益關注未接種者住院和死亡比例較高的問題，形容疫情正演變成「未接種者的大流行」。白宮發言人同日稱，逾99%須住院的患者都未接種疫苗。

當局憂疫情變「未接種者大流行」

美國逾48%人口已完成接種疫苗，但在截至7月10日的一周，每天平均接種劑量僅42萬劑，遠低於4月中的340萬劑。白宮官員上周相繼開腔，歸咎社交平台未盡力打擊疫苗不實資訊，拜登上周五就形容社交平台任由不實資訊流傳如同「殺人」。在前一日，美國醫務總監默西（Vivek Murthy）亦警告不實資訊是對公共衛生的嚴重威脅，每個人都應思考如何為分享的資訊負責，大型平台的責任就更大。白宮發言人同日點名fb，稱該平台需做更多打擊疫情不實資訊，又提到非牟利組織「反數碼仇恨中心」（CCDH）3月的統計，指社交平台上有65%反疫苗不實資訊是由12個人散播，而他們仍活躍於fb（見配稿）。

白宮高級官員自1月起與fb就應對疫苗不實資訊展開討論。《紐約時報》引述消息稱，儘管白宮一再提出要求，但fb連基本數據都不願提供，如不實資訊的數量等，政府官員曾展示fb旗下社交平台分析工具CrowdTangle的數據，顯示疫苗不實資訊急增，fb卻否認數據準確度，並曾在另一會議提出邀請網紅推廣疫苗接種，默西則怒斥該平台雖鼓勵接種，但在防範惡劣資訊上做得不足。

對於拜登的言論，fb稱不會因「沒事實根據的指控」分心，強調逾20億名用戶藉該平台查看新冠肺炎和疫苗的權威資訊，亦有逾330萬美國人曾使用其工具尋找接種地點，fb迄今亦已移除1800萬條疫情不實資訊，反斥白宮想為未達接種目標找替罪羔羊。

多個接種率低州份確診回升

美國現時的新病例數目遠低於高峰期，但正呈回升趨勢，佛羅里達、密蘇里、得州和加州佔全美過去一周新增的病例逾四成。在密西西比州，不足34%人口已完成接種疫苗，是接種率最低的州之一，該州首席衛生官員指，未接種疫苗者佔當地上周新增確診個案的94%、住院患者的87%和死亡個案的93%。

阿肯色、密蘇里、內華達、路易斯安那和佛州平均每天每10萬人新增逾20宗病例，遠高於全國平均的近8宗。CDC網站顯示，阿肯色和路易斯安那州的接種率未達40%，密蘇里和內華達州則未達45%。部分地方已恢復防疫限制，如加州洛杉磯縣上周四要求民眾不論接種疫苗與否，都須在室內公眾場所戴口罩。

（金融時報/紐約時報/CNN）