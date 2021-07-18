美未接種者確診升 白宮歸咎社交平台 斥任由假資訊流傳 fb反指為找替罪羊

【明報專訊】美國的新型冠狀病毒疫苗接種陷入樽頸階段，新增接種人數大跌，加上Delta變種病毒蔓延，疾病控制及預防中心（CDC）總監上周五（16日）指，部分接種率低的地區出現爆發，警告正演變成「未接種者的大流行」。白宮近日將矛頭指向社交平台，尤其是facebook（fb），繼美國醫務總監和白宮發言人上周四批評社交平台任由疫苗不實資訊流傳後，總統拜登翌日更直斥這如同「殺人」。fb則稱已為用戶提供權威資訊，反批白宮想為未達接種目標找替罪羔羊。
CDC總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）上周五公布，美國新增逾3.3萬宗確診個案，7天平均值增至每天2.6萬宗，較前一周的1.5萬宗急增約七成。她指正看到接種率低的地區出現爆發，衛生官員日益關注未接種者住院和死亡比例較高的問題，形容疫情正演變成「未接種者的大流行」。白宮發言人同日稱，逾99%須住院的患者都未接種疫苗。
當局憂疫情變「未接種者大流行」
美國逾48%人口已完成接種疫苗，但在截至7月10日的一周，每天平均接種劑量僅42萬劑，遠低於4月中的340萬劑。白宮官員上周相繼開腔，歸咎社交平台未盡力打擊疫苗不實資訊，拜登上周五就形容社交平台任由不實資訊流傳如同「殺人」。在前一日，美國醫務總監默西（Vivek Murthy）亦警告不實資訊是對公共衛生的嚴重威脅，每個人都應思考如何為分享的資訊負責，大型平台的責任就更大。白宮發言人同日點名fb，稱該平台需做更多打擊疫情不實資訊，又提到非牟利組織「反數碼仇恨中心」（CCDH）3月的統計，指社交平台上有65%反疫苗不實資訊是由12個人散播，而他們仍活躍於fb（見配稿）。
白宮高級官員自1月起與fb就應對疫苗不實資訊展開討論。《紐約時報》引述消息稱，儘管白宮一再提出要求，但fb連基本數據都不願提供，如不實資訊的數量等，政府官員曾展示fb旗下社交平台分析工具CrowdTangle的數據，顯示疫苗不實資訊急增，fb卻否認數據準確度，並曾在另一會議提出邀請網紅推廣疫苗接種，默西則怒斥該平台雖鼓勵接種，但在防範惡劣資訊上做得不足。
對於拜登的言論，fb稱不會因「沒事實根據的指控」分心，強調逾20億名用戶藉該平台查看新冠肺炎和疫苗的權威資訊，亦有逾330萬美國人曾使用其工具尋找接種地點，fb迄今亦已移除1800萬條疫情不實資訊，反斥白宮想為未達接種目標找替罪羔羊。
多個接種率低州份確診回升
美國現時的新病例數目遠低於高峰期，但正呈回升趨勢，佛羅里達、密蘇里、得州和加州佔全美過去一周新增的病例逾四成。在密西西比州，不足34%人口已完成接種疫苗，是接種率最低的州之一，該州首席衛生官員指，未接種疫苗者佔當地上周新增確診個案的94%、住院患者的87%和死亡個案的93%。
阿肯色、密蘇里、內華達、路易斯安那和佛州平均每天每10萬人新增逾20宗病例，遠高於全國平均的近8宗。CDC網站顯示，阿肯色和路易斯安那州的接種率未達40%，密蘇里和內華達州則未達45%。部分地方已恢復防疫限制，如加州洛杉磯縣上周四要求民眾不論接種疫苗與否，都須在室內公眾場所戴口罩。