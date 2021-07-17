西歐百年一遇洪災過百死 德西地區1300人失聯 料死者續增

24小時降雨150毫米 多逾尋常一個月

德西地區周三起的24小時降雨量達100毫米至150毫米，多逾尋常一個月的降雨量。當中，科隆迄周四早上錄得154毫米雨量，為歷來7月平均的近一倍；賴弗沙伊德（Reifferscheid）9小時間更多達207毫米。暴雨使萊茵河及其支流水位高漲，引發河水泛濫或決堤、山洪暴發，浸淹多個社區變成澤國，很多房屋倒塌，橋樑道路嚴重受損對外隔絕；居民爬上屋頂待救，當局動用直升機或小艇救人及協助清理瓦礫。

其中在萊茵蘭-普法爾茨州（Rhineland-Palatinate）、北萊茵-威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）昨天分別有至少50人死亡和43人死亡。後者的埃夫特施塔特（Erftstadt）昨晨發生山泥傾瀉、民居倒塌兼有燃氣泄漏，對外交通斷絕，數人死亡，多人被困或失蹤。該州北部鄰近比利時的一座堤壩滿溢，科隆南面的阿爾魏勒（Ahrweiler），估計約1300人失去聯絡，當局強調可能只因通訊網絡失靈而暫時失聯。

比利時至少15人死5失蹤

洪水亦淹浸下游的盧森堡、荷蘭和比利時。比利時至少15人死亡、5人失蹤，馬斯特里赫特市（Maastricht）數千人疏散，南部有鐵道路軌被沖毁。該國軍隊奉派到4個州救災，法國、奧地利、意大利等國出動人力物力協助救援。

英國雷丁大學水文學教授克洛克（Hannah Cloke）表示，預計未來數天西歐河流水位仍再高漲。熱浪可引發這種高能量、突發的夏季暴雨。德國內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）表示，該國未來須為氣候變化促成的這種極端天氣，做更好準備。

（法新社/路透社/CNN）