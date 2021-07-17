世衛建議再到中國作新冠溯源調查

【明報專訊】世界衞生組織周五（16日）提出再到中國進行新型冠狀病毒肺炎溯源調查，呼籲當局合作。總幹事譚德塞前一日表示，溯源調查因缺乏疫情最初在中國散播時的原始數據而面臨阻礙，呼籲中國以開放的態度增加透明度配合調查，又稱不應太早排除病毒來自實驗室。中國外交部回應稱，中國與世衛今年初發表的新冠病毒聯合溯源調查報告「得到普遍認可和尊重」，但美國等少數國家將疫情污名化，漠視科學家的合作成果。
稱不應太早排除病毒來自實驗室
世衛團隊與中國研究員曾花4周在率先大規模爆疫的武漢市和周邊地區調查，今年3月發布聯合報告稱，病毒可能是從蝙蝠透過其他動物傳給人類，又指病毒從實驗室泄漏的可能性「極低」，但美國等國家和一些科學家質疑報告可靠性。
譚德塞周五向成員國提出計劃，建議到中國進行第二階段調查，包括研究武漢民眾、野生動物市場，並對2019年12月爆發個案地區的相關實驗室和研究所進行相應稽核。譚德塞在周四的記者會上，已要求中國保持透明、開放和合作，又指自己曾在實驗室工作，實驗室發生事故屬常見，不應太早排除病毒來自實驗室。
48個國家的常駐日內瓦代表同日致函譚德塞，指支持在全球開展新冠病毒溯源研究，並反對將溯源問題政治化。中國外交部發言人回應稱，3月的調查報告採取了科學的方法，體現權威性和科學性，得到國際社會普遍認可及尊重，但不斷看到「以美國為首的少數國家將疫情污名化、病毒標籤化、溯源政治化，公然漠視科學家們的合作成果」。外交部呼籲有關方面停止政治操弄，採取真正負責任的科學態度。
（路透社/衛報）
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