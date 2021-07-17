世衛建議再到中國作新冠溯源調查

稱不應太早排除病毒來自實驗室

世衛團隊與中國研究員曾花4周在率先大規模爆疫的武漢市和周邊地區調查，今年3月發布聯合報告稱，病毒可能是從蝙蝠透過其他動物傳給人類，又指病毒從實驗室泄漏的可能性「極低」，但美國等國家和一些科學家質疑報告可靠性。

譚德塞周五向成員國提出計劃，建議到中國進行第二階段調查，包括研究武漢民眾、野生動物市場，並對2019年12月爆發個案地區的相關實驗室和研究所進行相應稽核。譚德塞在周四的記者會上，已要求中國保持透明、開放和合作，又指自己曾在實驗室工作，實驗室發生事故屬常見，不應太早排除病毒來自實驗室。

48個國家的常駐日內瓦代表同日致函譚德塞，指支持在全球開展新冠病毒溯源研究，並反對將溯源問題政治化。中國外交部發言人回應稱，3月的調查報告採取了科學的方法，體現權威性和科學性，得到國際社會普遍認可及尊重，但不斷看到「以美國為首的少數國家將疫情污名化、病毒標籤化、溯源政治化，公然漠視科學家們的合作成果」。外交部呼籲有關方面停止政治操弄，採取真正負責任的科學態度。

（路透社/衛報）