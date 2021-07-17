華拒派對等官員會面 美暫叫停副國務卿訪華

報道指出，這場會面原本會是中美今年3月阿拉斯加會談後，雙方外交高層再度交手。舍曼（Wendy Sherman，圖）原本打算在明日起的8天訪問亞洲行程中，在造訪日本、韓國和蒙古後轉赴中國。不過，據4名知情人士稱，中國拒絕讓舍曼與外交部2號人物的副部長樂玉成會面，並曾提出改由外交部第5號人物、負責美國事務的副部長謝鋒會見舍曼，也提議舍曼在造訪天津時，可以與中國國務委員兼外長王毅舉行視像會議，但美方拒絕。

華曾提改由外交部第5號人物接見

中美兩國先前也在軍事方面出現類似僵局。中國今年數次拒絕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會見中共中央軍事委員會副主席許其亮的要求；中方一度提出由實際位階較低的國防部長魏鳳和會見奧斯汀，後來就拒絕交涉。

曾任白宮國安會中國事務主任的美國喬治城大學學者麥艾文（Evan Medeiros）指出，歷來外交會談規格皆清楚顯示，舍曼見的應該是中國外交部第2號人物樂玉成，他形容中國的舉動「相當危險」，在這段本就令人憂心的時期徒添不信任、緊張和誤判風險。

（金融時報/中央社）