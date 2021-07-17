克宮疑外泄內部文件顯示 普京命間諜助特朗普勝選

報告形容特朗普精神不穩

當選可確保俄戰略目標

報道稱一份標註為「No 32-04 \ vd」的機密報告提到，從俄方角度而言，特朗普是最有前景的參選人。文件包括一份對特朗普的簡短心理評估，形容他浮躁、精神不穩及偏頗，有自卑情結（inferiority complex）。文件亦顯示俄方掌握特朗普的黑材料，提及他到訪莫斯科期間發生的某些事，惟未有明確說明。

外泄的文件又顯示，在一個普京、情報機構主管和高級部長出席的會議上，他們同意特朗普入主白宮能確保俄羅斯的戰略目標，當中包括美國社會動盪、削弱美國總統在談判上的地位等。一份有普京簽署的法令指示3個俄羅斯間諜機構尋找可行方法來支持特朗普。

報道指西方情報機構已注意到這些外泄文件一段時間。《衛報》表示曾向獨立專家展示該份文件，對方認為文件真確，例如整體語調和主旨都符合克宮的國安思維。《衛報》又稱這批文件反映克宮出現嚴重而不尋常的資料外泄事件。

俄否認報道 稱說法如「低俗小說」

普京發言人佩斯科夫周四稱，有關俄羅斯領袖在2016年初開會並同意支持特朗普的說法是一部「低俗小說」。

（衛報）