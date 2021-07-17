美德智庫聯合報告 倡7大方向合作應對中國

中國是德國過去5年以貨物量計的最大貿易伙伴，德國企業實際上還加大在電動車創投、塑膠、化學等行業的投資。這被認為是默克爾為何堅持相對友好的對華政策，一名專責美歐關係的拜登政府官員也承認，美歐在對華政策合作上「仍有更多工作要做」，但以新成立的跨大西洋「貿易與科技委員會」為例，強調雙方「在中國（問題）上有增加中的趨同」。

報告稱對華合作先求「快速勝利」

在默克爾訪美前夕，美國智庫阿斯彭研究所轄下政策研究組織「阿斯彭戰略集團」跟德國知名外交智庫 「慕尼黑安全會議」和墨卡托中國研究中心（MERICS）發表政策建議報告，一方面承認美歐在對華立場的不同調，另一方面在對華合作上先求「快速勝利」。該報告稱獲德國外交部資助，但強調不代表該部門的官方立場。

上述智庫提出的七大優先合作方向如下：一、推動公平經濟競爭環境；二、加強經濟安全；三、競爭科技領導地位；四、提供基建與聯繫通訊的其他選項；五、在國際機構設定議程；六、維護自由社會和推動人權；七、維持自由與開放的印太區之力量平衡。

（綜合報道）