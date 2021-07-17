默克爾會拜登 對華表共識俄分歧未解 「告別訪問」 強調共同價值觀

默克爾：中國是多個範疇競爭者

美德雖為盟友，但在中俄問題上立場並不一致。美國一直質疑德國以至歐盟較着重對華貿易關係，在捍衛西方價值觀上較為軟弱。

默克爾在記者會稱，兩人有談及中國議題，並取得一定共識。她說：「中國在很多範疇上是我們的競爭者，對此我們有很多共識，但與中國貿易要建基於我們擁有公平競爭環境的假設上。」

對於如何處理對華關係上，默克爾表示美德兩國應協調雙方的行動，稱「我們在歐盟做到這一點，我們也應和美國做到這一點。」她亦指出如何跟中國打交道的規定，應建立在他們的共同價值觀上。拜登在記者會較早時段亦表示，若看到中國或其他國家破壞自由開放的社會時，他們會捍衛民主原則及普世權利。

拜登：兩國研措施應對俄羅斯行動

另外，美國政府一直對連接俄羅斯至德國、繞開烏克蘭的「北溪2號線」天然氣管道表達關注，憂慮俄羅斯會借此作為打擊烏克蘭和操控歐洲的工具。今年5月拜登政府指負責「北溪2號線」天然氣管道項目的公司及其行政總裁涉及「可制裁行為」，但拜登豁免部分制裁，其決定受兩黨議員批評。他表示，跟默克爾都同意俄羅斯不應利用能源作地緣政治武器，兩人已指示其團隊研究兩國可共同採取的措施，並評估歐洲能源安全、烏克蘭的安全在俄羅斯的行動下有否加強或削弱。

拜登向默克爾重申對該項目的關注，又稱「好友之間亦可有分歧」，默克爾則直言雙方對「北溪2號線」項目「有不同的評估」，又說「北溪2號線」是現時天然氣輸送的額外選項，重申烏克蘭仍然是天然氣過境國，若俄羅斯不尊重烏克蘭的主權，德國將積極回應。

會後發聲明 加強三大領域合作

兩人在會後發表《美德氣候與能源夥伴關係》聲明，提出兩國會在應對氣候變化、可再生能源技術以及促進新興經濟體能源轉型等三大領域加強合作；兩人亦簽署《華盛頓宣言》，提到雙方將舉辦「美德未來論壇」，利用專業知識和創新力量，為兩國未來提出解決方案。同時將建立美德經濟對話機制，以促進在關鍵經濟問題上的合作。

默克爾是拜登就任總統後，首位到訪白宮與後者會面的歐洲領袖，亦是她以德國總理身份最後一次到訪白宮，故此行亦顯示出道別的氣氛。例如拜登在記者會稱將會想念對方。默克爾及其丈夫獲拜登夫婦設宴款待，當晚獲邀出席晚宴者包括兩任國務卿鮑威爾和希拉里、參眾兩院的共和黨領袖等。

默克爾在位16年期間，美國共出現4位總統。

（路透社/華爾街日報/CNN/中通社）