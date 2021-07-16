歐盟「最進取」減排方案 2035禁售燃油車徵碳關稅

目標2030排放較1990水平減55%

這項名為「Fit for 55」的方案提出更進取的擴展可再生能源目標，亦擴大排放交易機制（ETS）的涵蓋範圍至汽車製造業和航運業。方案其中一項最進取的措施是被稱為碳關稅的「碳邊境調整機制」（CBAM），即向那些未有採取像歐盟般進取減排措施國家的進口商品徵收碳關稅，機制由2023年起逐步引入，首先將適用於鋼鐵、水泥、化肥等碳排放風險較高的產品。

將來若外國工廠要出口鋼材和化肥等到歐洲，就要為製造產品時出產生的污染付費，令其有動機改善生產方式。不過外界對碳關稅如何實行亦抱有疑問，例如此舉是否符合現行貿易規則。另外，中、美、俄3國都反對設碳關稅，新方案恐引起報復關稅或貿易戰。相關行業也對此憂心忡忡——德國工業界表示，由於其主要出口產品汽車和機械設備需要用到大量鋼材，這樣徵稅反而會導致成本增加，喪失自身競爭優勢。歐洲水泥和鋼鐵行業也擔心一旦開徵碳關稅，他們將無法享受現行的免費碳排放配額。歐洲鋼鐵協會此前致函歐盟委員會稱，急於引入「碳關稅」會削弱企業投資低碳技術的能力。

待27成員國歐洲議會通過

除了碳關稅，歐盟的減排方案亦相當進取。歐盟定下到2030年的碳排放較1990年水平大減55%的目標。歐盟截至2019年的碳排放較1990年水平減少24%，這代表現餘下9年時間削減另外的31%，從而有望在2050年達到碳中和目標。汽車方面，歐盟方案定下未來新出廠汽車要遵守更嚴格二氧化碳減排標準，目標是到2035年停售柴油和汽油新車。

歐盟委員會的提案有待歐盟27個成員國和歐洲議會討論後始能成為法律，但預期要花以年計的時間才能完成。

（金融時報/紐約時報/BBC/新華社）