緬甸新冠確診新高 民眾搶購氧氣

反政變醫護遭清算 影響抗疫

緬甸自6月底日增逾千宗確診，遠高於5月時的數十宗。過去一周，最大城市仰光多間氧氣廠出現長龍，民眾不顧部分地區的宵禁，凌晨開始排隊。有市民慨嘆，他原本為染疫3天的家人排隊搶購氧氣，卻接獲家人病逝的消息，有人則稱曾為填滿40公升的氧氣罐輪候24小時。國際紅十字會與紅新月會聯合會緬甸主管辛格爾（Joy Singhal）稱，隨着更具傳染力的變種病毒蔓延，目前的病例增加或只是冰山一角，又提到在全國多數地區，民眾都難獲醫療服務。

2月政變後，許多醫護加入不合作運動，令公立醫院本已人手緊張。這批醫護更成軍政府的目標，人權醫生組織（PHR）等團體5月的報告指出，緬甸政變以來最少157名醫護被捕，軍政府亦對580名醫護發拘捕令。許多醫護擔心遭秋後算帳或同儕排擠，不願回醫院工作。

軍政府設立了隔離中心，但部分設施簡陋，只是在帳篷內排列竹蓆，供輕症患者使用。有市民稱雖有發燒和失去嗅覺等症狀，但「對軍政府醫療系統零信任」，寧願留在家中自我隔離。與此同時，許多曾反政變的公營部門員工被逐出政府房屋，只能生活在更擁擠環境，恐增加傳播風險。

民間對軍政府的不信任亦削弱接種疫苗的信心，現時僅不足4%人已打最少一針，文人政府委任的疫苗負責人亦在6月被捕。聯合國緬甸人權狀况特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）警告，軍政府缺乏控制危機的資源、能力和合法性，加上民眾普遍不信任軍政府，令緬甸的危機尤其致命，促國際社會協助促成政治中立的機構，協調當地抗疫，包括設立民眾信任的疫苗接種計劃。

（衛報/路透社/法新社）

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