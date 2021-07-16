中美摩擦增 專家倡建機制防走火

高層戰略對話未緩局勢

今年3月，中美高層戰略對話在阿拉斯加安克雷奇舉行，但會談未能助兩國關係緩和，反而暴露出中美改善危機管理機制必要性。中國軍事科學院高級顧問姚雲竹指出，該會議顯示中美現在不能依靠戰略互信去避免危機，必須改善雙方的危機管理機制，包括更新涉及兩軍近距離接觸的行為準則。

華盛頓智庫美國企業研究所高級研究員庫珀（Zack Cooper）與曾任拜登副總統亞洲政策特別顧問的斯托克斯（Jacob Stokes），去年9月在美國軍事評論網站War on the Rocks撰文，稱為緩和當前中美緊張局勢及管理潛在危機，建立對話和危機管理機制非常重要。文章引述美國國務院前東亞及太平洋事務助理國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）和大西洋理事會的分析員懷恩（Ali Wyne）說法，指美中幾乎沒設置護欄（guardrails）來防止誤解或誤判升級，提出建立信任措施；美國的中國問題專家沈大偉（David Shambaugh）也敦促建立通訊機制，防止軍事衝突升級為全面戰爭。

北京早有意與美國建立各種危機管理機制，機制一般分為3類，包括外交渠道、領導人熱線和軍事協議。不過，庫珀與斯托克斯分析認為，若要設立熱線，要處理政治體制不同而衍生問題，美方認為其中一個主要障礙是難以在中國找到合適對口官員。另一個問題是中方有時會關閉危機溝通聯繫，上述分析文章引述澳洲分析師加諾特（John Garnaut）表示，中國曾兩次長時間切斷國防電話連線以抗議美國行動。文章提到，當美軍1999年誤炸中國駐南斯拉夫大使館，中方當時沒接聽美方電話。

（路透社/War on the Rocks）