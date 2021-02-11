CNN:拜登研設直達習近平緊急熱線 仿冷戰美蘇機制 趙立堅：現有多條一直發揮作用

奧巴馬時代已想設立

一名美國官員和另一名消息人士向CNN透露，儘管緊急熱線這一概念處於初步構思階段，美方尚未正式向中方提出，但拜登政府希望設立一種快速通訊工具，致力減少兩國衝突風險。消息人士指出，與北京建立熱線的想法最早可追溯到奧巴馬執政時期，但直到特朗普政府的最後一年才被編入機密的國家安全備忘錄，拜登今年1月上任後想繼續推動，但當中有大量細節仍待處理，包括中方會否同意設立熱線。美國現任和前任官員表示，長期以來在涉及緊急事務方面，當局確保北京作出快速反應上存在問題，中國政治體制自上而下的性質意味着，除領導層級別的接觸之外，大部分接觸都受到抑制。

回顧冷戰時期，當時美蘇設立的「紅色電話」被視為增加雙方溝通的有用工具，但近年類似熱線的效用受到質疑，例如奧巴馬政府曾利用美俄熱線來警告俄羅斯勿干擾2016年美國大選，但俄方未有理會。

美國國防部早已有一條類似的對華熱線，用於軍事事務，但甚少使用。美國印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）5月在一場討論會提及美中台議題說：「我們確實有一條熱線，據了解在我們使用的那幾次，電話在一個空房間裏響了數小時。」另外，美方官員認為中國當前體制的問題以及日益增加的軍事行動，令人愈來愈擔心美中兩國關係發生誤判的可能，認為有需要加強雙方溝通。

軍方有類似熱線 少使用

奧巴馬時代的美國助理國務卿羅素（Daniel Russel）認為，中美缺乏有效應對突發事件的工具，美國政府追求工作上的溝通渠道十分緊迫，使他們能應對危機或防止發生危機，「可以說我們需要一個911接線人員」。

拜登政府一名高級官員拒絕評論有關消息，但表明會確保以「負責任的方式」管理與中國的競爭事宜，稱美國將繼續努力確保這種競爭不會演變成衝突。消息人士告訴CNN，美國國務院和國家安全委員會的官員們正研究緊急熱線在技術上如何運作，下一步將制定整體概念，並將其納入拜登政府的對華計劃。緊急熱線在落實之前，需要取得白宮和中國官員的批准。

（CNN/路透社/美國之音）