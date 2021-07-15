越南規管「網紅」 要求社交網交資料

越南當局估計截至今年6月底，國內十大社交平台共有約8000萬個用戶，這些平台主要為外國社交網站營運，例如facebook就有6500萬越南用戶，YouTube亦有6000萬越南用家，TikTok有2000萬。

越南在2019年1月已實施網絡安全法，越南信息和通訊局表示，愈來愈多民眾利用社交網站發表他們自己的新聞或假資訊，又聲稱有關平台未有全面遵守越南法律，很多平台上的內容為假資訊，為社會帶來不穩，亦造成國內外企業之間的不平等。

稱假資訊致社會不穩

路透社及《日經亞洲》近日報道，信息和通訊局已草擬法案，除了要求社交網站交出有關網紅的聯絡資料外，亦會要求社交平台在收到受平台上言論影響的個人或組織「合理投訴」後，於24小時內封鎖或移除有關內容。法案未正式通過，有待蒐集民眾意見及總理范明政簽署後生效。

信息和通訊局又稱，各部門以至地方當局有責任基於其管理的範疇，判斷違規內容和報告給當局，又指出越南民眾和機構亦有權就懷疑違規情况通知當局。

軍方fb「網軍」糾錯誤觀點

越南政治分析員楊國正（Duong Quoc Chinh）指出，越南政府嘗試限制網絡空間，打擊或影響社會穩定的社交網站帳號。當局尋求立法規管外，軍方亦成立一個名為「47部隊」（Force 47）的部隊，負責在親政府的facebook群組上貼文，藉此「糾正網上錯誤觀點」。

（日經亞洲/路透社）