拜登斥共和黨州份限投票權「不美國」

得州逾50民主黨議員「出走」

美國前總統特朗普一直指控大選舞弊令他敗選，有關說法推動許多共和黨州份通過法例限制投票權，聲稱有助打擊選舉舞弊，但民主黨及民權組織則指摘這旨在遏制普遍支持民主黨的非裔、拉美裔和年輕選民的投票權。

拜登在費城發表演說，批評特朗普及共和黨人，形容「美國正面臨攻擊，有人企圖壓制和顛覆公平自由選舉中的投票權」。他斥特朗普的選舉舞弊指控是「大謊話」，形容是歷史上對自由選舉的最危險威脅，「在美國，若你輸了就得接受結果，你要遵從憲法。不能因為你不滿意，就說事實是假的，並企圖推翻。那不是政治家風度，那是自私」。他表示，共和黨人必須站起來反對投票限制，並質問：「你們不感到羞恥嗎？」拜登同時呼籲國會盡快通過兩項投票權改革法案，強調這是國家當務之急，但法案在國會遇到共和黨阻撓。

與此同時，兩黨目前在得州就限制投票角力，逾50名得州眾議院民主黨議員為阻共和黨提出的限制投票法案通過，周一集體離開得州前往首都華盛頓，令議程無法繼續。副總統賀錦麗讚他們有勇氣，但得州州長阿博特（Greg Abbott）警告，正研究如何搜捕他們，並將他們帶回得州。

（路透社/衛報）