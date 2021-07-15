謀綁架女記者回國 4伊朗人遭美起訴

司法部的起訴書未列出涉案目標的姓名，只用了「受害者-1」代替，但阿琳娜嘉德（Masih Alinejad）在Twitter確認案中目標就是自己，並上載影片指摘綁架陰謀是由伊朗總統魯哈尼策劃的。阿琳娜嘉德周二透過電郵向英國《衛報》稱，約8個月前收到聯邦調查局（FBI）的通知，指有人策劃一宗針對她的陰謀。她說，在FBI協助下，她的家人在安全屋裏住了3個月。

被起訴的4名伊朗人，包括50歲伊朗高級情報官員法拉哈尼（Alireza Shavaroghi Farahani）及3名特工，他們現身在伊朗，另有一名46歲居於加州的同謀本月初被捕，被控為該綁架案提供財政支援。

異見女記者 鼓勵伊朗女性脫面紗

起訴書指出，這班人在2018年首先企圖強迫阿琳娜嘉德的親屬將她誘騙到第三國，打算之後帶她回伊朗關押，但被親屬拒絕。他們去年6月再策劃綁架行動，僱用私家偵探在這一年間多次監控阿琳娜嘉德及其家人，包括用高清鏡頭實時監視。他們又研究如何將阿琳娜嘉德押回伊朗，包括打算使用軍用級快艇離開曼哈頓，以及將阿琳娜嘉德綁架到與德黑蘭友好的委內瑞拉的方法。

阿琳娜嘉德是鼓勵伊朗女性脫掉面紗的「我的秘密自由」（My Stealthy Freedom）運動創辦人。她2009逃離伊朗，2014年起長居紐約。她2018年投書《紐約時報》講述自己10年前離開祖國的決定，指作為揭露政權管治失當和貪腐的記者經常遇到麻煩，「我常因撰寫批評前總統艾哈邁迪內賈德的文章而遭威脅被捕」。她去年投書《華盛頓郵報》，稱伊朗要脅將她綁架。

起訴書亦提到，這班伊朗情報人員還涉嫌策劃將一名身在英國及3名在加拿大的目標誘到伊朗。他們全是伊朗政權批評者。

（BBC/法新社/紐約時報/衛報）