貧富懸殊疫情挫經濟 引爆深層問題

三度封城 失業率新高

據世界銀行估算，南非是全球堅尼系數最高的國家，貧富懸殊問題嚴重。當地多數商業業務仍是由白人持有，而白人僅佔工作人口約9%。疫情更令經濟雪上加霜，南非是非洲疫情重災區，去年3月首次實施嚴格封城。在去年第二季度，南非經濟按季折合成年率收縮了51%，是該國最少近100年來最嚴重的季度萎縮。

南非面對第三波疫情，本月7日破紀錄新增逾2.6萬確診個案。政府6月底下令第三度封城，雖然本周解除了部分限制，但數以百萬計民眾仍無法工作。一項3月至4月做的調查顯示，南非約六分之一民眾曾於過去7天捱餓。政府去年推出紓困措施，為未獲其他資助的失業人士提供每月350南非蘭特（約185港元）援助，但措施在今年4月底結束。在今次騷亂，約翰內斯堡就有年輕人稱當局必須恢復這項援助，否則不會停止搶掠。

騷亂社會成本未來數年浮現

有聲音憂慮，騷亂恐加劇當地經濟困境和疫情。南非蘭特曾是疫情下表現最好的新興市場貨幣之一，惟周二（13日）跌至近3個月低點。聯合國駐南非辦事處憂慮，騷亂令勞工交通受阻，並造成食物和必需品短缺，恐加劇失業、貧困和不平等的問題。地方官員憂慮騷亂造成的社會成本或會於未來數年，以失業和貧窮人口增加等形式浮現。

當地醫院本已忙於應付第三波疫情，代表241間公立醫院的「全國醫院網絡」指，他們的氧氣和藥物快要耗盡，大部分是透過東部港口城市德班進口。騷亂亦導致部分疫苗接種中心關閉，拖慢接種進度，南非僅6.7%人已接種最少一劑疫苗。

（路透社/華爾街日報/彭博社）