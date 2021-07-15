南非27年最大騷亂 搶燒店舖72死 前總統祖馬入獄引爆動盪 使館籲華僑提防

騷亂上周五在祖馬家鄉夸祖盧—納塔爾省（KwaZulu-Natal）爆發，涵蓋東部港口城市、進出口樞紐德班（Durban），周末蔓延至約翰內斯堡所在的豪登省（Gauteng），昨日再擴大到姆普馬蘭加省（Mpumalanga）和北開普省。多間倉庫、超市和商場遭搶掠和縱火，一條連接德班和約翰內斯堡的主要高速公路為該區經濟命脈，但已大致封閉。警方周二晚稱，騷亂死亡人數增至72人，大多與搶掠期間發生人踩人事件有關，其餘涉及槍擊和銀行自動提款機爆炸等，暫有1234人被捕，當局正調查12人涉煽動騷亂。

英國廣播公司（BBC）周二拍到德班一幢大廈的地舖遭洗劫後起火，殃及樓上住戶，有婦女在一樓平台將嬰兒拋落街保命，幸民眾順利接住嬰兒，母嬰平安重聚。豪登省索韋托（Soweto）周一晚有商場發生人踩人，造成10死。

逾800店遇劫 零售業料損26億

祖馬入獄觸發其支持者不滿成騷亂最直接的導火線，但背後反映南非貧富懸殊嚴重的問題，疫情更重創當地經濟，民眾生活苦不堪言（見另稿）。南非消費品委員會（CGCSA）指出，最少800間店舖遭搶掠，估計零售界已損失50億南非蘭特（約26億港元）。

總統馬福薩（Cyril Ramaphosa）周一晚斥騷亂是「機會主義的犯罪行為，一群人煽動混亂以掩護搶掠和盜竊」，警告供應鏈受阻或令未來數周出現食物和藥品短缺，但國防部長稱暫未有需要進入緊急狀態。這個影響已在德班浮現，部分地區沒有超市營業，有民眾慨嘆麵包快要吃完，對食物供應感到恐慌。南非最大農業組織AgriSA稱，農夫無法將產品送到市場和商店，已蒙受重大損失，一旦騷亂擴散到其他省份，將威脅南非整個食品物流網絡。夸祖盧—納塔爾省是主要產糖區，但因應多輛貨車被劫走和有甘蔗園遭縱火，當地所有蔗糖廠暫停運作。南非最大煉油廠SAPREF亦暫時關閉德班的工廠，佔南非燃料供應三分之一，德班有民眾凌晨開始搶購糧食和汽油。南非汽車業協會警告，未來數天甚至數周將難免出現燃料短缺。

總統警告未來數周恐缺食物藥品

79歲的祖馬早年致力於反種族隔離制度，曾因此入獄10年。他在2009年起出任總統，直至2018年因醜聞纏身下台，但仍受低下階層民眾歡迎，尤其是執政黨非洲國民大會（ANC）草根成員。他被指控在執政期間貪污，6月29日因拒絕出庭被裁定藐視法庭罪成，判監15個月，上周四起服刑。他亦面臨欺詐和貪污等控罪，5月在法庭拒絕認罪。

（路透社/法新社/BBC）