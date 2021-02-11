FDA警告強生疫苗增吉巴氏症風險

吉巴氏綜合症（Guillain-Barre syndrome）患者的身體免疫系統會損害神經細胞，導致肌肉無力，甚至造成癱瘓。

患者大多50歲或以上男性

FDA表示，確認100宗接種強生疫苗後懷疑患上吉巴氏綜合症的個案，大部分患者均是50歲或以上的男性，在接種疫苗兩周後發病，當中95%情况嚴重至要住院，1人死亡，死者是57歲男子，過去4年曾患心臟病和中風。FDA呼籲，若接種了強生疫苗者後感到手臂或雙腳無力或刺痛、走路、說話、咀嚼或吞咽困難、無法移動眼睛等，須立即求醫。雖然FDA強調出現吉巴氏綜合症機率甚低，但美國接種強生疫苗者比一般人患上這種病的風險高3至5倍。FDA稱，雖有證據顯示強生疫苗與吉巴氏綜合症有關聯，但「現仍未足以建立因果關係」。

美國目前約1280萬人接種了強生疫苗，佔人口約8%。當局4月曾因強生疫苗可能導致血栓而一度叫停接種，新接種人數隨即回落，現在又出現吉巴氏綜合症，有專家擔心會令人更不願接種。

此外，鑑於在印度最先發現的Delta變種病毒肆虐，美國輝瑞藥廠周一向FDA尋求授權使用新冠疫苗加強劑，FDA開會後決定維持不變，將在取得更多數據後再決定。世衛組織總幹事譚德塞亦指出，暫無證據顯示需接種第3劑疫苗。

（紐約時報/衛報）

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