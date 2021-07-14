法國推「健康通行證」 研強制全民打疫苗

馬克龍周一發表全國電視演說，稱在印度先發現的Delta變種病毒株正在蔓延，有需要加強抗疫措施和拉高疫苗接種率。他宣布，自7月21日（下周三）起，俗稱「健康通行證」的歐盟數碼新冠證書（EU Digital Covid Certificate）會拓展至文藝活動和部分公眾場所，包括醫院、遊樂場、演唱會和節慶活動等，所有12歲以上人士都必須出示疫苗接種證明或病毒檢測陰性證明。同時，沒有接種疫苗的入境旅客會被強制隔離。到8月1日起，限制會進一步加強，涵蓋食肆、戲院和劇院、長途列車或巴士、購物中心和安老院等。

馬克龍說：「民眾會理解到，（政府）不是立刻強制接種疫苗，但我們會盡量擴大健康通行證的適用範圍，盡可能鼓勵更多人去接種。」此外，目前免費的檢測將自9月起改為自費，「以鼓勵（民眾）接種疫苗，而不是做一堆採檢」。

另外，自9月起當局會強制所有醫護人員、安老院舍員工和其他會接觸高風險群體的工作者接種疫苗，9月15日起上述人員若仍未接種疫苗，將不得上班和領取工資。目前法國只有42%醫院員工和49%護理業人員完成接種。

馬克龍：需在自由保護生命取平衡

馬克龍直言，有需要在「自由」和「保護生命需要」上取得平衡，當局會研究強制全民接種的想法，他說：「我們需邁向全民接種，因為這是唯一恢復正常生活的方法。」政府一個顧問小組上周五警告，在Delta變種病毒株肆虐下，法國需多達95%民眾接種才能有效遏制疫情。法國曾是西方中疫苗猶豫現象最明顯的國家之一，在6700萬人口，3550萬人接種最少一劑疫苗，而近幾周新增接種人數大幅減少。該國新增確診個案近兩周回升至目前接近每天4000宗。

希臘同類措施限未打針者活動

在馬克龍發言後，幾個主要預約接種網站流量暴增，有網站一度癱瘓。另一方面，社交平台有留言斥政府變相強制全民接種，有反疫苗者指摘政府與藥廠勾結。

另外，希臘總理米佐塔基斯同日也發表全國演說，宣布自7月16日（本周五）起到8月底，只有已接種疫苗者可進入如娛樂中心、酒吧和戲院等的部分室內場所。另外，所有安老院舍員工須在8月16日前接種疫苗，否則須請病假；自9月1日起，醫護人員也須接種。希臘約41%人口完成接種，當局希望到秋天時達到七成，而本周起政府開始為15至17歲青少年接種。該國周一通報新增約2000宗病例，較一周前的800宗大增。

意大利早前已下令強制醫護接種，丹麥亦將「健康通行證」做法擴展至食肆和公眾場所。不過，包括英國在內的一些歐洲國家近期相繼放寬抗疫措施，亦傾向維持非強制接種做法。

（BBC/法新社/路透社/Axios）

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