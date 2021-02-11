殺海地總統疑犯曾為美緝毒局FBI線人

DEA發表聲明，稱暫時確認一名涉案人士曾是當局的線人，他在莫伊茲遇刺後聯絡DEA的接頭人，一名駐海地的DEA官員促他向海地當局自首，並與一名美國國務院官員向海地政府提供線索，協助疑犯和另一人自首。對於施襲者案發時宣稱是DEA人員，當局強調沒有施襲者是代表局方行動。路透社引述消息稱，該疑犯在刺殺行動發生時並非現役線人。CNN引述知情人士報道，其他被捕者亦曾與美國有連繫，包括曾任FBI線人。FBI拒絕評論線人，僅稱當局會從合法來源蒐集情報。

海地警方已拘捕18名涉案哥倫比亞人，以及3名來自佛羅里達州的海地裔美國人，包括在佛州執業的63歲醫生薩農（Christian Sanon），他被指涉嫌策劃這次暗殺，向佛州保安公司CTU僱用僱傭兵，最初為他個人提供保護，後來想奪權成為總統。隨着不少線索顯示施襲者可能在美國境內策劃部分行動，司法部周一表示，將調查這次暗殺有否違反美國刑法，並會繼續應海地要求助查。

美查是否境內策劃行動

美國代表團周一從太子港返國，並向總統拜登匯報。他們在行程中與海地官員檢視基建安全，並會見海地各派政治領袖。白宮發言人指出，代表團留意到海地在莫伊茲被殺後陷入不穩，政治領導層未明，對於海地政府上周請求美國派兵到當地保護重要基建，白宮仍在分析，但不排除派兵的可能。

（CNN/路透社/法新社）