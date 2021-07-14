台學者：日對華戰略模糊轉清晰 日學者有保留

拜登政府和菅義偉政府在台灣問題上加強合作，從4月中的美日峰會聲明52年來首次提及台海即可見一斑。美日隨後續促成盟友在峰會聲明（美韓、日歐、美歐、七大工業國集團）首次寫入「台灣海峽和平穩定之重要」表述。

日本個別官員近期進取發言，令外界更為關注其對台政策，除了向來立場強硬的副防相中山泰秀，副首相麻生太郎本月初更兩度聲言，倘若北京犯台，日方將按《安保法》的「生存危機事態」機制行使集體自衛權，惹來中方強烈抗議，形容是「極其錯誤危險」。

專研台灣的日本學者松田康博稱，目前一般理解是，台海一旦開戰，日本會被要求在美軍後方做地域支援，但他指如果中方攻擊駐日美軍基地，日本「將會行使自衛權並予以反擊」。

台灣日本研究院顧問陳文甲和台灣前空軍副司令張延廷在接受傳媒訪問時分別提到，日本對華戰略有由模糊走向清晰之勢。二人提到其一關鍵因素是台灣海峽堪稱日本的海上生命線，是日本在石油及其他物資的極重要運輸路線。

東京對華政策整體沒大變

不過，日本法政大學法學部教授福田圓認為，儘管台海等安保議題受特別關切，感覺好像是日本對華政策有所轉變，但整體來說並無改變多少，「只是在應該有所堅持的時候明確表態而已」。她相信，日本認為最重要的是和平地解決問題，這與拜登政府的最終目的吻合。

台灣中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑也認為，日本重視的不完全是「台灣安全」，而是「台海區域穩定」。

（中央社/美國之音/德國之聲）