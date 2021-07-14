日防衛白皮書首提台海穩定重要性 新增章節「中美關係」闡述 北京斥粗暴干涉內政

日本新版《防衛白皮書》昨在內閣會議通過，在中美關係章節中指出，自美國上屆特朗普政府以來，對台灣的關注加深，包括出售F-16戰機、長程空對地導彈、高機動性火箭系統等給台灣，美國軍艦也頻繁通過台灣海峽，到現任總統拜登上台，支持台灣的態度也很明顯。與此同時，解放軍在台灣周邊的軍事活動愈加頻繁，2020年約有380架中國軍機進入台灣西南空域，同年包括一艘航空母艦在內的中國軍艦，駛經巴士海峽，並舉行軍演。

台灣列核心利益 北京難與美妥協

白皮書指出，從這些動向來看，無可否認未來兩岸的軍事緊張局勢會加劇，並認為將台灣列為核心利益的中國，不太可能與美國妥協，中美在台灣問題上的對立會變得更加明顯，「台灣周邊局勢穩定不僅對日本安全保障很重要，對國際社會的穩定亦相當重要，日本有必要更迫切關注這一局勢」。

白皮書亦提到兩岸軍事平衡，指出2021年台灣的國防預算約3618億元新台幣（約1018億港元），20年來幾乎持平；中國則持續大增國防開支，2021年的國防預算為13,553億元人民幣（約16,524億港元）。白皮書比較了兩岸軍力，並列出三大特徵：

一、陸軍軍力上，中國擁有壓倒性的兵力，但要登陸侵攻台灣本島的能力目前仍有限，但近年中國建造大型登陸艦等提升登陸及侵攻能力。

二、海空軍力上，中國不僅是在數量上具壓倒性，原本台灣在質的方面具優勢，但現在中國海空軍力急速增強，在此情况下，台灣亦以隱形護衛艦等應對。

三、導彈攻擊力上，台灣正加強彈道導彈防禦能力，但中國擁有很多射程涵蓋台灣的短程導彈，台灣缺乏有效的對付方法。

兩岸軍事平衡倒向大陸有利方向

美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）3月曾表示，中國可能6年內控制台灣，呼籲美方繼續支持台灣防禦。日本新版《防衛白皮書》指出，兩岸的軍事平衡已朝對中國有利的方向變化，且差距逐年擴大。今後兩岸軍力的加強、美國對台售武，以及台灣國防裝備的自主開發等動向，日本有必要關注。

趙立堅：中國必須也必然統一

中國外交部發言人趙立堅昨回應日本《防衛白皮書》，批評日本‍‍無理指摘中方正常的國防建設和軍事活動，‍‍渲染所謂「中國威脅」，是極其錯誤和不負責。他又強調，‍‍台灣問題屬中國內政，中方絕不允許‍‍任何國家以任何方式插手台灣問題‍，「中國‍‍必須統一‍‍也必然統一‍‍，中國實現完全統一‍‍最有利於‍‍地區和平穩定」。

另外白皮書連續17年，把日韓有主權爭議的獨島（日稱竹島）主張為日本領土。韓國外交部昨向日本駐韓大使館公使表示抗議，要求日方立即撤回。

（共同社/日經亞洲/中央社）