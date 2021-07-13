泰國接種科興者須「溝針」增保護 確診破頂 曼谷周一起宵禁限聚5人

衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，「溝針」是為了加強對Delta病毒株（印度的B.1.617.2）的保護力，及建立對新冠病毒的高免疫能力。根據新規定，凡是接種了一劑中國科興疫苗的民眾，第2劑將注射牛津疫苗。國家傳染病委員會稱，已接種兩劑科興的醫護人員將會獲安排接種第3針作為加強劑，加強劑可以是牛津疫苗或是採用mRNA技術研發的BioNTech-輝瑞疫苗（下稱BioNTech疫苗），會在接種第2針科興疫苗後3至4周注射。

泰研究：科興保護力每40日跌一半

路透社報道，泰國一項涉及700名醫護的抗體初步研究發現，兩劑科興疫苗頭60日製造的保護力約有60%至70%，但之後每40日就會下跌一半。泰國國立法政大學研究員西拉（Sira Nanthapisal）說：「根據我們的研究，如果我們的醫護人員接種了兩劑科興疫苗……他們必須補針。」

泰國除了使用科興，還有使用另一款中國國藥疫苗，以及牛津疫苗。美國捐贈的150萬劑BioNTech疫苗亦將於本月底至下月初運抵當地，政府購買的2000萬劑BioNTech疫苗亦會在10月到貨。

火葬者眾 寺廟堆滿屍

另一方面，泰國疫情持續惡化，促使政府加強防疫措施。衛生當局周一表示，泰國周日有8656宗新增確診，再多80人死亡，齊創新高。法新社報道，有寺廟因火葬場來不及處理而停滿屍體。曼谷周一起實施晚九朝四宵禁，民眾聚會不可多於5人，公共交通工具晚上9時起暫停服務；商場內的超市、餐廳、銀行、藥房和電器店可如常營業，但其他商店就要停業。除曼谷外，9個疫情同樣上升的府亦加強了防疫措施。

（路透社/法新社/BBC/曼谷郵報/中央社）

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