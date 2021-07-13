格魯吉亞攝影師疑被打死惹民憤

採訪時遭反性小眾者襲擊

37歲的拉什卡拉瓦（Alexander Lashkarava）在獨立電視頻道Pirveli任攝影師，上周一在採訪時，包括他在內逾50名記被一群反LGBTQ示威者襲擊，拉什卡拉瓦被打致面部骨折，其後出院，但周日早上被母發現死在牀上。主辦組織最終以安全憂慮為由取消當日遊行。格魯吉亞內政部長稱，已就拉什卡拉瓦之死展開刑事調查。當局拘捕了4名涉案者，但Pirveli電視台批評警方沒有起訴身分已被確認的另外20多名施襲者。無國界記者亦譴責襲擊，稱當日多名記者受傷，遭受腦震盪、化學燒傷和手臂骨折等傷害，指控當局消極被動，警方也未能保護記者。

8000人國會外聚集 反對總理縱暴

周日有約8000名示威者聚集在國會外，要求總理加里巴什維利（Irakli Garibashvili）辭職，批評他和執政黨「格魯吉亞夢想黨」縱容針對傳媒的暴力行為，昨日多名反對派議員一度佔據國會議長的座位，要求加里巴什維利下台。美國及歐盟亦譴責襲擊，呼籲起訴涉事者。Pirveli新聞總編指控政府不但鼓吹針對記者的暴力行為，還參與其中，「政府成立了攻擊獨立傳媒的暴力組織」。

加里巴什維利公開反對性小眾平權遊行，稱格魯吉亞社會大部分人都無法接受，他及執政黨都被指支持恐同及民族主義團體。

（法新社/BBC/德國之聲）