美籍醫生涉聘僱傭兵殺海地總統

海地警察總長夏爾（Leon Charles）在記者會稱，在佛州執業的薩農（Christian Emmanuel Sanon）是刺殺案背後關鍵人物。他表示，薩農6月初搭乘私人飛機到達海地，當時有數名哥倫比亞人隨行。薩農後來向位於美國、由委內瑞拉人開設的保安公司CTU僱用僱傭兵，後來有22人抵達海地。《邁阿密先驅報》指上周被捕的哥倫比亞疑犯供稱，他們受聘於CTU到海地工作。

槍手行兇後最先聯絡薩農

夏爾又稱，僱傭兵原本的任務是保護薩農，後來任務有變，其中一名施襲者收到拘捕莫伊茲的法令。海地當局上周拘捕多名疑犯，其中兩名被捕美國人亦向法官稱，任務本身不是殺死莫伊茲，是將他從私人住所押到總統官邸「國家宮」。夏爾續指警方追捕行兇槍手時，其中一名槍手最先聯絡的就是薩農，後者再聯絡另外兩人，警方認為該兩人是刺殺行動的策劃者，但未有交代兩人身分。

警方目前就總統刺殺案已拘捕18名哥倫比亞人、3名海地裔美國人，包括薩農，仍有5人在逃，3人在警方行動期間被擊斃。

路透社引述社交網上疑為莫伊茲驗屍X光照片，顯示身上有多個彈孔外，頭骨和其他骨頭亦有骨折，顯示襲擊過程十分暴力。

美國拒絕海地希望美方派部隊到當地的要求，但周日稱派出技術團隊提供協助。法新社指聯邦調查局（FBI）、國務院、司法部、國家安全委員會和國土安全部人員周日已抵達海地，跟警察總長、臨時總理約瑟夫和參議院議長朗貝爾等人會面。

（路透社/華盛頓郵報/

法新社/中央社）