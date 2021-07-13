醫療技術先進 自製疫苗效用達九成

醫療設施欠資金 損醫藥供應

古巴因受美國制裁，從1980年代起就自產疫苗，當中八成自用，餘下外銷。不過，該國醫療保健設施和藥物供應經費，受蘇聯和盟友委內瑞拉的資助減少影響，加上美國新一輪制裁和新冠疫情，國家陷入嚴重經濟危機，衛生部長去年已表示116款基本藥物匱乏，當中87種國產，29種依靠進口。今年更有報道指古巴連止痛藥和抗生素等藥物都不足。當局勸籲國民勿買可能有危險的黑市藥，醫生則處方山草藥替代。

面對新冠疫情，古巴未有採購外國疫苗，專注自家研發，其中「阿夫達拉」（Abdala）和「君王2」（Soberana 2）兩款早在5月已開始用於國內接種項目，另有3款正在研發，盼在今年底完成全民接種，直至上周末有680萬人接種至少一劑疫苗。

古巴上周五正式宣布緊急授權使用阿夫達拉疫苗，該款疫苗要相隔兩周注射三劑，6月臨牀實驗結果指保護力達92.28%。

另外「君王2」上周四亦傳出最後階段臨牀實驗顯示，相隔4個星期注射兩劑再加一劑加強劑，保護率達91.2%。儘管數據未經同行評審，古巴已向世界衛生組織申請批准使用。

（路透社/法新社）