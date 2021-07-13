欠外匯遇糧價急升 疫下經濟差歸咎美國制裁

華府早豁免糧食制裁 現為最大進口地

在蘇聯倒台後，失去外援的古巴一度陷於糧食危機，美國對古巴的制裁也是一大因素，但自2001年起華府對糧食作豁免，此後美國更成為古巴最大的糧食進口地，但去年跌到2002年以來的新低。《經濟學人》指出，全球食物供應出現問題，例如全球糧食價格在去年5月起一年間飈升40%，是十年來最大升幅。不過，最大的問題仍是古巴政府缺乏硬通貨（hard currency）。佔古巴全國GDP約一成的旅遊業受新冠疫情重創，訪客人數由2019年的約420萬大跌至去年約100萬（幾乎都來自頭3個月），加上乾旱導致最重要出口的糖收成出現百年來最差的慘况（美元短缺也減少肥料和汽油的供應）。

燃油貨車短缺 海外寄糧耗時長

古巴政府極力維持手頭上的美元，並限制糧食進口量，連國營烘焙所也用國產玉米、南瓜或絲蘭等代替部分小麥麵粉來生產麵包。即使海外古巴人嘗試直接寄糧食回國助親人應急，但美古航班轉疏，加上古巴境內燃油和貨車短缺，令最終送到國民手上耗時甚久。

古巴央行嘗試以政策手段迫使國民盡快將手上美元存入銀行，《經濟學人》批評反而為經濟帶來混亂。

古巴農業政策也有不少失敗之處，例如無法加強農業產量或吸引不到外國投資者。《經濟學人》舉例指，在古巴生產糧食的企業只能賺到在國際市場無甚價值的古巴披索，卻要以外幣入口所需物資；政府又以缺乏競爭力的價格收購農民的收成，對牲畜管理則設置嚴苛規則，例如直到上月之前，屠宰未符政府年齡規定的牛隻屬違法，就算農民想屠牛取肉自用，也要經繁瑣的官僚程序。

（經濟學人）