古巴爆30年來最大反政府示威 抗議缺糧缺藥 哈瓦那斥美國煽動

示威者推翻警車

警察施催淚彈 膠棒毆打

路透社報道，示威最新先由首都哈瓦那西南30公里外的城鎮聖安東尼奧-德洛斯巴尼奧斯（San Antonio de los Banos）爆發。以年輕人為主的成百上千示威者中午時分上街，高呼反政府口號，抗議停電和缺藥，並要求更多新冠疫苗和糧食等。抗議信息通過社交平台流傳全國，促使示威蔓延至首都哈瓦那和第二大城市聖地亞哥-德古巴等多個地方。從社交平台流傳的相片和影像可見，示威者高呼「我們要解放」、「迪亞斯-卡內爾落台」等口號，有婦人更高叫「我的孩子快要餓死」。有示威者向空置的警車扔石、推翻警車，罵警察是「鎮壓者」。當局於示威現場部署大批荷槍軍人與警察。警察曾施放催淚彈和胡椒噴霧驅趕人群，或用膠棒毆打示威者。有親政府群眾在警察維護下跟示威者起衝突。美聯社一名攝影記者和一名攝影師遇襲。有學者形容這是1994年8月已故領袖卡斯特羅任內首次的「馬列納佐示威」以來最大型的反政府示威。

古巴共產黨中央第一書記暨國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Canel）同日稍後親自往聖安東尼奧-德洛斯巴尼奧斯，並跟示威者對話。他接着發表全國講話，承認很多示威民眾就國家當前景况尋求解釋，但又指摘有些人混水摸魚製造混亂，罔顧人民福祉煽動示威。他質疑示威者受「美國精心策劃的社交網絡活動」或當地「僱傭兵」操縱，呼籲革命人士和共產黨人上街打擊那些挑釁行徑。

領導人落區對話 後斥製造混亂

約有1120萬人口的古巴正陷於1990年代蘇聯瓦體以來最嚴重經濟危機，政府歸咎於美國實施制裁和新冠疫情（見另稿），異見者則抨擊是一黨專政下政府管治無能。迪亞斯-卡內爾政府去年起致力推動緊急經濟改革，包括停用「貨幣雙軌制」等，但難以解救旅遊業等受重創造成的經濟困局，外匯收入不足令糧食和燃料等進口減少，基本民生物資匱乏，民眾每天要排長龍幾個小時輪購，甚至不時發生持續6個小時的停電。古巴疫情非區內最嚴重，但隨着Delta變種病毒株傳入，確診個案回升，周日便錄得單日近7000宗新增個案。有當地記者慨嘆道：「這裏無糧食，無藥物，人民像蒼蠅般死亡。人民累了。」

美促聆聽訴求 俄警告勿插手

當地困局亦令逃難民眾增加。自去年10月以來，美國一共截獲512名古巴人蛇，較之前一年的49人大幅增加。美國總統拜登曾放風指有意恢復奧巴馬時代對古巴相對緩和的政策，但迄今無實際進展。拜登昨日呼籲古巴當局聆聽民眾對自由和解脫多年壓迫的訴求，而俄羅斯外交部發言人則警告外國不要干預古巴事務。

（路透社/彭博社/華盛頓郵報/紐約時報）