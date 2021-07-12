九旬婦同時染兩變種 5天內病情惡化死亡

【明報專訊】變種新型冠狀病毒令全球抗疫蒙上陰霾，專家警告民眾可能同時感染多於一種病毒株，令病情變複雜。在比利時，專家通報一名90歲老婦同時感染Alpha（最先在英國發現的B1.1.7）和Beta（最先在南非發現的B.1.351）病毒株，從發病至死亡僅5天。專家相信這是其中一宗有紀錄的同時感染兩種變種新冠病毒和死亡的個案，擔心這個案揭示同類現象可能被低估，且關注這情况會否削弱疫苗效用或加重病况。
上周六（10日）歐洲臨牀微生物和感染病年會（ECCMID）上，有專家發表個案報告指出今年3月3日，比利時阿爾斯特（Aalst）一名獨居接受家庭護理的90歲婦人，因連番跌倒而被送入院，同日的新冠病毒檢測證實呈陽性。她沒有接種新冠疫苗，入院時的氧氣飽和度良好，並無呼吸窘迫，可是呼吸道病情迅速惡化，5天後不治。醫務人員擔心涉及變種病毒株，經基因排序分析，赫然發現她同時受到Alpha和Beta這兩項變種病毒株感染。
比利時個案 同時染Alpha Beta
領導這次研究的比利時OLV醫院分子生物學家范基爾貝根（Anne Vankeerberghen）說：「這兩種病毒當時都在比利時流行，所以很可能有兩個人把各自身上所帶的不同病毒，傳染給那名女士。很難說同時感染兩款變種是否就導致病人病情迅速變壞。」她指出，全球可能因為對檢測變種病毒株的關注不足，或缺乏整個基因組排列以識別共同感染的簡單辦法，令這種多重感染現象被低估。
多重感染並非新現象。今年1月巴西科學家報告說，兩名30餘歲患者出現新冠病毒雙重感染病例，但他們僅乾咳、咳嗽、喉嚨痛和頭痛，不需要住院。 葡萄牙研究人員最近亦發現一名17歲人士感染了一種新冠病毒仍未康復，便再感染另一種新冠病毒。此外，學者也掌握了人類感染多種流感病毒的證據。這些病例表明，多重感染可能比目前已知的常見。
根據世衛，現有4種新冠病毒變種被分為「值得注意的變種」（variant of interest）、另外4種則被列為「值得關注的變種」（variant of concern），其中後者被視為威脅較大。Alpha和Beta變種都屬「值得關注的變種」。
專家憂影響疫苗治療效能
英國華威大學病毒學專家勞倫斯‧楊（Lawrence Young）說，在一個人身上檢測到兩種主要變異病毒株並不奇怪，但需要研究判斷這種感染會否削弱疫苗效用，或導致病况嚴重。他說：「這項研究點出了，需要更多研究去確定多重病毒株感染是否影響臨牀治療，以及是否減弱疫苗功效。」
（法新社/彭博社/路透社/EurekAlert! ）