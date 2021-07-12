九旬婦同時染兩變種 5天內病情惡化死亡

上周六（10日）歐洲臨牀微生物和感染病年會（ECCMID）上，有專家發表個案報告指出今年3月3日，比利時阿爾斯特（Aalst）​一名獨居接受家庭護理的90歲婦人，因連番跌倒而被送入院，同日的新冠病毒檢測證實呈陽性。她沒有接種新冠疫苗，入院時的氧氣飽和度良好，並無呼吸窘迫，可是呼吸道病情迅速惡化，5天後不治。醫務人員擔心涉及變種病毒株，經基因排序分析，赫然發現她同時受到Alpha和Beta這兩項變種病毒株感染。

比利時個案 同時染Alpha Beta

領導這次研究的比利時OLV醫院分子生物學家范基爾貝根（Anne Vankeerberghen）說：「這兩種病毒當時都在比利時流行，所以很可能有兩個人把各自身上所帶的不同病毒，傳染給那名女士。很難說同時感染兩款變種是否就導致病人病情迅速變壞。」她指出，全球可能因為對檢測變種病毒株的關注不足，或缺乏整個基因組排列以識別共同感染的簡單辦法，令這種多重感染現象被低估。

多重感染並非新現象。今年1月巴西科學家報告說，兩名30餘歲患者出現新冠病毒雙重感染病例，但他們僅乾咳、咳嗽、喉嚨痛和頭痛，不需要住院。 葡萄牙研究人員最近亦發現一名17歲人士感染了一種新冠病毒仍未康復，便再感染另一種新冠病毒。此外，學者也掌握了人類感染多種流感病毒的證據。這些病例表明，多重感染可能比目前已知的常見。

根據世衛，現有4種新冠病毒變種被分為「值得注意的變種」（variant of interest）、另外4種則被列為「值得關注的變種」（variant of concern），其中後者被視為威脅較大。Alpha和Beta變種都屬「值得關注的變種」。

專家憂影響疫苗治療效能

英國華威大學病毒學專家勞倫斯‧楊（Lawrence Young）說，在一個人身上檢測到兩種主要變異病毒株並不奇怪，但需要研究判斷這種感染會否削弱疫苗效用，或導致病况嚴重。他說：「這項研究點出了，需要更多研究去確定多重病毒株感染是否影響臨牀治療，以及是否減弱疫苗功效。」

（法新社/彭博社/路透社/EurekAlert! ）

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