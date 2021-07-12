海地總統夫人斥政敵 策劃暗殺阻民主變革

【明報專訊】海地總統莫伊茲上周三（7日）遇刺身亡，其妻馬丁娜（Martine Moise，圖）亦中槍受傷，其後被送往美國佛州邁阿密接受治療。馬丁娜上周六（10日）首度在遇襲後開腔，批評「政敵」策劃刺殺行動，為要阻止國家民主變革，她呼籲國家「勿迷失方向」。總統遇刺加劇海地混亂局勢，當地一個幫派聯盟的組織領袖前日斥刺殺是針對海地民眾的國內外陰謀，會發起示威抗議。
籲國家勿迷失 「不讓莫伊茲血白流」
馬丁娜在她的官方Twitter帳號發表以克里奧爾語（Creole）所說的錄音，慶幸自己從刺殺中活過來，並憶述當日案發經過：「轉眼間僱傭兵闖入我的家，並向我的丈夫開槍......甚至沒機會讓他說話。」馬丁娜認為槍手可能由不滿其丈夫莫伊茲「提供道路、水和電力、憲法公投和今年底舉行選舉」計劃的人派來。
海地原訂9月26日的公投將會廢除總理職位、重塑立法機構及加強總統地位，當日亦原訂會舉行國會選舉。馬丁娜指幕後主使者或不想看到海地轉變，但稱不能讓國家迷失方向：「我們不可讓他（莫伊茲）的血白流。」
幫派組織發動示威 抗「國內外陰謀」
由當地9個幫派組成的「G9」組織，其領袖舍里齊耶（Jimmy Cherizier）上周六在錄影片段指事件是一個針對海地人的國內外陰謀。上周他批評警方和反對派政客與「發臭資產階級」勾結，犧牲莫伊茲；舍里齊耶在片段中呼籲所有幫派成員上街示威。
舍里齊耶續稱他的追隨者將採取「合法的暴力」，現在是時候讓「制度的主人」——壟斷部分國家經濟的商業巨頭「回報」國家：「是時候讓我們這類有鬈髮的黑人管理超市、擁有車行和銀行。」海地太子港過去數周已爆發警方與幫派之間的衝突，民眾憂慮總統被刺殺令衝突惡化，認為警方人手不足，沒能力處理安全問題。
海地警方指案中槍手大多數來自哥倫比亞，刺殺行動的動機及幕後黑手身分有待調查。哥倫比亞調查員上周五已搭機飛往海地首都太子港，協助海地當局調查案。哥倫比亞傳媒質疑莫伊茲遇刺是自家保安人員所為，哥倫比亞傭兵在場是要保護總統，但淪為代罪羔羊。
哥倫比亞《時代報》（El Tiempo）報道，太子港檢察官克勞德亦質疑為何只有總統夫婦中槍，沒保安人員受傷。《紐約時報》稱海地政府正針對調查4名總統保安人員。