海地總統夫人斥政敵 策劃暗殺阻民主變革

籲國家勿迷失 「不讓莫伊茲血白流」

馬丁娜在她的官方Twitter帳號發表以克里奧爾語（Creole）所說的錄音，慶幸自己從刺殺中活過來，並憶述當日案發經過：「轉眼間僱傭兵闖入我的家，並向我的丈夫開槍......甚至沒機會讓他說話。」馬丁娜認為槍手可能由不滿其丈夫莫伊茲「提供道路、水和電力、憲法公投和今年底舉行選舉」計劃的人派來。

海地原訂9月26日的公投將會廢除總理職位、重塑立法機構及加強總統地位，當日亦原訂會舉行國會選舉。馬丁娜指幕後主使者或不想看到海地轉變，但稱不能讓國家迷失方向：「我們不可讓他（莫伊茲）的血白流。」

幫派組織發動示威 抗「國內外陰謀」

由當地9個幫派組成的「G9」組織，其領袖舍里齊耶（Jimmy Cherizier）上周六在錄影片段指事件是一個針對海地人的國內外陰謀。上周他批評警方和反對派政客與「發臭資產階級」勾結，犧牲莫伊茲；舍里齊耶在片段中呼籲所有幫派成員上街示威。

舍里齊耶續稱他的追隨者將採取「合法的暴力」，現在是時候讓「制度的主人」——壟斷部分國家經濟的商業巨頭「回報」國家：「是時候讓我們這類有鬈髮的黑人管理超市、擁有車行和銀行。」海地太子港過去數周已爆發警方與幫派之間的衝突，民眾憂慮總統被刺殺令衝突惡化，認為警方人手不足，沒能力處理安全問題。

海地警方指案中槍手大多數來自哥倫比亞，刺殺行動的動機及幕後黑手身分有待調查。哥倫比亞調查員上周五已搭機飛往海地首都太子港，協助海地當局調查案。哥倫比亞傳媒質疑莫伊茲遇刺是自家保安人員所為，哥倫比亞傭兵在場是要保護總統，但淪為代罪羔羊。

哥倫比亞《時代報》（El Tiempo）報道，太子港檢察官克勞德亦質疑為何只有總統夫婦中槍，沒保安人員受傷。《紐約時報》稱海地政府正針對調查4名總統保安人員。

（路透社/法新社/中央社）