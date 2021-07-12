G20財長推動2023前落實跨國稅改

首提「碳定價」助環保

約132國已簽署本月稍早前達成的國際稅改協議，內容包括訂立全球最低企業稅率15%等，阻止跨國企業將盈利轉移到低稅率國家。如今稅改方案獲19大經濟體和歐盟支持，使推行的成數更大。德國財長肖爾茨（Olaf Scholz）表示，希望可在10月羅馬舉行的G20峰會或之前取得最終協定，最遲也不晚於2023年實施。

會議另談及全球疫後復蘇不平均，經濟仍面臨下行風險，尤其是新冠變種病毒株蔓延、疫苗接種緩慢的國家。他們贊成國際貨幣基金組織（IMF）倡議，須於「8月底或之前」通過國際儲備資產，援助相關國家。

這次會議選擇飽受海平面上升威脅的意大利威尼斯舉行，突顯對氣候暖化問題的關注，會後公報首度提及「碳定價」是國際協調減少溫室氣體排放的「廣泛工具組合」選項。

（法新社）