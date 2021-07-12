布蘭森遊太空邊緣創歷史

經過一夜雷暴，周日出發時間押後逾90分鐘至新墨西哥州時間早上8時40分（香港時間周日晚10時40分）。

計劃明年初正式出團

下周日滿71歲的布蘭森（Richard Branson），昨踩單車抵達「美國太空港」與3名維珍銀行高層、兩名機師會合準備好後，雙體噴射機「伊芙」號（VMS Eve）負載「團結」號（VSS Unity）亞軌道太空飛機便起飛。

跟私人飛機差不多大的「團結」號在空中13.7公里高度發動火箭引擎跟母機分離，即以逾3馬赫（時速4200公里）衝上九霄，讓布蘭森等人從窗口俯瞰地球，感受短暫無重狀態。

太空旅遊同業SpaceX老闆馬斯克昨也有到場見證。即將在下周二（20日）搭乘自家「藍色起源」（Blue Origin）公司「新謝潑德」號（New Shepard），作亞軌道飛行的亞馬遜老闆貝索斯，上周六亦在Instagram祝願布蘭森「好運」。

「維珍銀河」是目前唯一得到美國聯邦航空管理局批發商業太空飛行服務許可證的公司，票價約為20萬至25萬美元（約156萬港元至195萬港元），相對門檻最低，已預售了約600張票給60國人士，包括荷李活紅人。

該公司最終目標是一年飛400次。投資銀行瑞銀估計在2030年或之前，太空旅遊市場潛在價值可達一年30億美元（約234億港元）。

（路透社/法新社）