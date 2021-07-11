維珍老闆今升空 掀太空遊序幕 嘗無重狀態4分鐘 早貝索斯9日

維珍銀河以布蘭森亡母為名的雙體噴射機「伊芙」號（VMS Eve），將於美東時間今晨9時（香港時間今晚9時）從新墨西哥的美國太空港（Spaceport America）起飛。待它飛至離地逾15公里，所負載的「團結」號亞軌道太空飛機將離開母機，以超過3馬赫（時速4200公里）呈幾乎垂直的角度直上地球大氣層邊陲。其間，火箭動力會在發動70秒後關閉，使太空飛機到達離海平面逾80公里的位置，在無重狀態逗留3、4分鐘後回航，如一般飛機般滑翔降落美國太空港的跑道。

首次全機滿座 公司高層同行

這是「團結」號第22次飛行、第4次載人升空，且是首次載滿人。一架「團結」號連2名機員可載6人，布蘭森將與兩名機師，公司的首席航空員導師、首席運作工程師、營運研究及政府政務副主席同行。在預計90分鐘的旅程中，他們將作網上直播。

飛至海拔80公里 被對手嘲高空飛機

本月將滿71歲的布蘭森是《星空奇遇記》粉絲。他說：「我一直是個夢想家。家母教曉我永不放棄和去追逐外星。」倘今次行程順利，他將是首名升空的太空旅遊業老闆。該公司上月獲美國聯邦航空管理局批出首個商業太空飛行服務許可，預計明年出團，每位乘客收費逾25萬美元（195萬港元）。

原本貝索斯先預告於7月20日，採用其藍色起源的「新謝潑德」號（New Shepard）升空，維珍銀河後發先至，於7月1日宣布布蘭森比他早9日出發。不過，藍色起源前日（9日）在Twitter揶揄維珍銀河的飛行器不過是「高空飛機」，及不上其會飛至海拔100公里「卡門線」（Karman line）以上的火箭太空船。「卡門線」是國際航空聯合會定義的地球大氣層與宇宙邊界。「團結」號只預定穿越由美國定義的海拔80.5公里太空界線。

除了布蘭森和貝索斯，馬斯克（Elon Musk）的SpaceX也於2月宣布打算於本年第4季推出4人一團的地球軌道旅行。亞利桑那州立大學太空政策專家奧特里（Greg Autry）說：「我們處於太空旅遊業的轉折點。」

（彭博社/路透社/NBC）