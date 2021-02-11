美FDA罕邀政府查審批阿茲海默症藥過程

指審批官員與藥廠有不尋常合作

伍德科克去信衛生部總監察長辦公室，稱FDA官員和渤健代表的部分交流「或在正式通信過程外進行」，有關憂慮恐削弱公眾對當局的信心，因此需由獨立機構審查相關事件，檢查有否違反規則。醫療新聞網站STAT上月底報道，2019年5月，FDA神經科學部主管與渤健高層曾在沒有紀錄下會面。雖然藥廠高層不時與FDA官員見面，但在非正式場合提供用於FDA申請的數據並不尋常，同年3月渤健才因該藥似乎效用不大而叫停兩項測試。之後當局和渤健展開會議，包括合作整理渤健的研究數據，幾乎每天溝通，被指是不尋常的合作。渤健同年10月稱檢視更多數據後，其中一項測試顯示該藥有助減慢認知能力衰退速度，於是重啟研究。

當局上月批准Aduhelm推出後，許多專家質疑未有足夠證據顯示該藥有效，3名FDA獨立專家更辭職抗議。FDA原本建議所有阿茲海默症患者使用該藥，但多名醫生投訴過於廣泛後，當局上周四改為只建議輕度認知障礙患者使用。

（紐約時報/NBC）