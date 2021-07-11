證海地行刺疑犯屬退伍軍人 哥倫比亞查4企涉招募

海地裔美籍疑犯稱獲聘任傳譯

海地警方指有28人參與刺殺莫伊茲，包括26名哥倫比亞人和兩名海地裔美國人，暫有17人落網。兩名海地裔美國人為35歲的索拉熱（James Solages）和55歲的文森特（Joseph Vincent），前者曾任加拿大駐海地大使館保安。審問兩人的法官指，索拉熱聲稱在網上應徵傳譯員，他和文森特被告知是執行法官授權拘捕莫伊茲的命令，並承認是他用揚聲器宣稱施襲者來自美國緝毒局。兩人堅稱對暗殺不知情，莫伊斯被殺時不在事發房間，得悉莫伊斯死後決定自首。他們稱涉事的哥倫比亞人潛伏海地約3個月，這次行動策劃了一個月。文森特稱幕後主腦是名為「邁克」（Mike）的外國人，會說西班牙語和英語。

哥倫比亞軍隊總司令確認，有17名疑犯在2018至2020年間從哥倫比亞軍隊退役，又稱他們純粹為經濟動機參與這次行動。哥倫比亞警方正調查4間公司，涉嫌為行動招募人手。

（紐約時報/路透社）