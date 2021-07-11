海地請美國聯國派兵維穩

海地選舉部長皮埃爾（Mathias Pierre）指，臨時總理約瑟夫上周三與美國國務卿布林肯對話時，曾提出軍事援助請求。他稱資助僱傭兵的幕後黑手想在海地製造混亂，計劃或包括攻擊港口、機場和能源設施等，政府提出派兵請求亦是為確保9月26日的大選能如期進行。路透社指，約瑟夫的辦公室上周三去信美國駐海地大使館和聯合國駐海地辦事處，請求雙方派兵協助海地警察重建安全和保護重要基建。

華府稱派FBI到當地 未計劃軍援

白宮發言人上周五承諾，華府會盡快派FBI和國土安全部高官到太子港，評估如何提供支援，但有高官稱「現階段未有計劃提供軍援」。

聯合國政治和建設和平事務部發言人確認收到海地的請求信，正檢視內容，但強調任何派兵決定須獲聯合國安理會批准。

外國部隊進駐海地多年來不乏爭議，如1915年時任海地總統被殺後，美國派兵登陸太子港，展開長達19年的佔領，其間將美國的種族隔離政策帶入海地。在2004年至2017年間，由南美和亞洲國家組成的聯合國維和部隊曾進駐海地，但維和人員被指控侵犯人權，並將尼泊爾霍亂疫情傳入海地，造成數千人死亡，聯合國2016年承認要為此負責。

美國智庫「經濟政策研究中心」海地專家約翰斯頓（Jake Johnston）表示，外國部隊再進駐海地將是災難，聯合國部隊的任務持續近15年，仍未能實現最關鍵目標，即建立一個有有效警隊的穩定民主國家。

臨時總理繼任資格受質疑

莫伊茲遇刺後，圍繞其合法繼任人的爭議不斷。約瑟夫雖暫時接管權力，但多方對此提出質疑。僅餘三分之一成員的海地參議院上周五提名議長朗貝爾（Joseph Lambert）出任臨時總統，並促約瑟夫將總理之位過渡給亨利（Ariel Henry）。莫伊茲生前任命亨利籌組政府，但亨利尚未宣誓就職，他上周稱不認為約瑟夫是合法總理。

（衛報/路透社/紐約時報）