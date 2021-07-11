台裔法律教授成反壟斷幕後設計師

抨擊科企營銷模式多年 倡網絡中立

吳修銘未加入拜登政府前，是美國哥倫比亞大學法學院教授，專研網絡科技及反壟斷法，多年來的公開演講及著作都抨擊科網巨擘的營銷模式。他早在2003年就率先提出「網絡中立」（net neutrality）概念，奧巴馬政府2015年便確立了「網路中立」規範，即互聯網服務供應商必須平等處理所有數據，不可在其網絡封鎖某些合法內容、降低某些應用程式、網站或服務的網絡流量，又或提供更快服務而收取額外費用。吳修銘2011年至2012年擔任聯邦貿易委員會（FTC）的特別顧問，隨後加入國家經濟委員會為市場競爭政策建言，他於2019年曾表示，後悔自己在奧巴馬政府時期沒有努力推動加強對科技巨擘的併購審查。

《華爾街日報》引述官員稱，吳修銘3月進入白宮任職後，便開始接觸監管機構就打擊反競爭行為的行政命令尋求意見，他自己也提出一些建議。吳修銘去年與多名前奧巴馬政府官員提出在白宮設新辦公室，以施壓聯邦機構推動市場競爭，今次行政命令便要求成立白宮競爭委員會；該行政命令亦要求聯邦通訊委員會恢復被特朗普政府廢除的「網絡中立」規範。

除了吳修銘，拜登近期亦任命另一反壟斷大將莉娜‧汗（Lina Khan）為FTC主席。她與吳修銘曾在哥大法學院共事，亦致力推動反壟斷法。拜登前日的行政命令便鼓勵莉娜‧汗採取新法規，包括對互聯網市場、僱傭合約和大型科企蒐集數據的規範。

（華爾街日報/紐約時報/BBC）