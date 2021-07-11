拜登推72項反壟斷倡議 針對巨企 准政府機構制裁反競爭行為 科技巨擘當其衝

白宮表示，自1970年代以來，新企業成立的速度下降將近50%，因為大企業使擁有好構想的美國人難以進入市場。在黨內進步派極力推動下，民主黨將競爭政策和反壟斷執法列為政治議程的關鍵部分，主張聯邦政府應做更多，以維護健康和具競爭性的市場。今次的行政命令便是其一重點行動，提出仔細計劃處理拜登政府視為各行業問題所在的範疇，橫跨日常消費者關注事項以至最前線的新議題（例如首度提出針對網絡平台的反壟斷規管）。

這項行政命令醞釀已有數月，其內容並非硬性命令，而是提供路線圖，促使政府機構對企業合併以至其他可能扼殺競爭、推高價格或減少產品選擇的商業做法，採取反制措施。按照白宮上述指示而最終提出的規則或監管措施，勢將招至美國頂尖企業的極力反抗，或需好幾年才能最終解決。

非硬性命令 涵科技農業交通業

「資本主義沒有競爭就不是資本主義，那是剝削。」拜登正式簽署行政命令前發言稱：「沒有健康的競爭，大玩家可以隨心所欲改變和收費，以至隨心所欲對待你們。」

白宮今次出手的目標行業除了科技業，還包括農業、醫護、航運和交通業，其他焦點還有當局指控會限制薪金和流動性的勞工做法。具體政策規劃包括建立加強審核企業合併的政策（尤其是佔主導的網絡平台）、支持引入加拿大的學名藥來壓低處方藥物價格，以及促使聯邦貿易委員會和司法部加強反壟斷指引來避免僱主合謀壓制薪酬等。白宮又會按行政命令成立競爭委員會，由國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）主持，負責監察行政命令的執行情况。

共和黨人在個別範疇上同意措施，尤其是在科技行業，但他們與部分商界組織不同意美國存在廣泛的經濟集中（economic concentration，指少數企業佔據行業的大部分經濟活動）問題，批評拜登政府基於錯誤假設來推出政策，或令美國經濟生產力受損。

共和黨人批拜登政策或損生產力

由多名企業行政總裁組成的商業圓桌組織（Business Roundtable）主席兼總裁博爾頓（Joshua Bolten）也稱，他們關注行政命令的潛在影響或會損害而非提升美國的競爭力。代表科技界高管的組織TechNet則警告，行政命令或危及消費者享用的免費通訊服務和網上內容閱讀。

（華爾街日報/Axios/CNN）