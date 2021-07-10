殺總統疑犯闖台使館 海地警擒11人8在逃

台灣大使館很接近總統住所。台灣外交部周五表示，駐海地大使館周三因應莫伊茲被殺，為安全起見而閉館，使館人員在家工作。及至周四凌晨，大使館的保安人員發現有全副武裝的可疑人士潛入庭院，保安公司隨即通知使館職員及海地警方。在接到海地政府請求後，台方同意警方入內搜捕，行動在周四下午展開，最後拘捕11人，他們都沒有反抗。海地為台灣15個邦交國之一，台灣外交部稱，經初步檢查，大使館僅部分門窗損毀，沒其他財產損失，大使館將暫停對外開放。

兩人海地裔美籍 其餘來自哥倫比亞

另外，海地警察總長夏爾（Leon Charles）周四在記者會上表示，有28人參與刺殺莫伊茲行動，當中26人來自哥倫比亞。夏爾指有15名哥倫比亞及2名海地裔美國人被捕，3名槍手被擊斃，其餘8人在逃。當局早前稱擊斃4名槍手。被捕槍手被帶到記者會上示眾，警方同時展示所檢獲的哥倫比亞護照、突擊步槍和對講機等裝備。

哥倫比亞國防部稱，最少6名槍手是哥倫比亞前軍人，已指示軍警協助海地調查。美國國務院則表示未能確認是否有美國公民被捕。幕後黑手身分未明，臨時總理約瑟夫向英國廣播公司（BBC）稱，莫伊茲一直與國內寡頭鬥爭，或因而成為被針對目標。

民衆質疑警保護總統不力

莫伊茲身邊的保安能力亦備受質疑。有民眾對警方聲稱外國僱傭兵殺死總統的說法持謹慎態度：「那些負責早晚保護總統、裝備精良的警察在哪裏？他們為何沒反應？」檢察官克勞德（Bed-Ford Claude）亦有類似疑問，並已授權警方盤問總統保安人員。

刺殺事件亦令市面出現混亂場面，雖然約瑟夫已宣布國家進入緊急狀態，周四有民眾在首都太子港留意着警方行動，同時亦有汽車被縱火，亦有民眾聚集在疑犯被拘留的警署外。

（金融時報/路透社/法新社/BBC/中央社）