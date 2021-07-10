塔利班掌接壤中國邊境 稱中國是朋友

表明拒東伊運入境

報道指出，塔利班承諾捍衛全球伊斯蘭事業，但同時正說服中國他們執政後不會構成威脅。塔利班高級官員稱，他們關注穆斯林被打壓，不論是巴勒斯坦、緬甸或中國，但不會干預中國內政。塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）亦指，他們在去年2月於卡塔爾首都多哈簽署的和平協議已承諾，不會容許任何人利用阿富汗領土對抗其他國家，包括中國。他周三接受《南華早報》專訪，被問到該承諾是否包括維吾爾武裝組織「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（簡稱東伊運）時，表明塔利班不會允許其成員入境。

否認執政後會聯同西方譴責新疆人權

《華爾街日報》引述沙欣稱，塔利班關注維族處境，將透過與北京的政治對話支援他們，但否認執政後會聯同西方在聯合國譴責新疆人權問題，稱須視乎情况。他又形容中國為友好國家，歡迎中方參與阿富汗重建，承諾保障中國投資者和工人安全。他指美軍撤走後，有必要與阿富汗最大投資者中國會談。

塔利班與東伊運等維吾爾武裝組織的連繫，可追溯至拉登在阿富汗策劃9‧11襲擊的年代。維吾爾民兵近年大多遷到敘利亞，但聯合國安理會去年估計，仍有約500名東伊運成員身處阿富汗。北京則稱支持阿富汗政府，但同時多次接待塔利班代表，最近亦被指正與塔利班私下談判。

（綜合報道）