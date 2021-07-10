塔利班掌接壤中國邊境 稱中國是朋友

【明報專訊】美國《華爾街日報》報道，塔利班本周攻佔阿富汗東北部巴達赫尚省（Badakhshan），控制首府以外所有地區，包括一段接壤中國的邊境，雖然該位置屬高山地形，沒有跨境道路，但該省與塔吉克的邊境守衛薄弱，提供進入新疆的通道，引起北京警覺，尤其塔利班過去與維吾爾民兵關係甚密。塔利班則嘗試緩解中國憂慮，例如其發言人強調不容許任何人利用阿富汗對抗包括中國在內的其他國家，又稱視中國為「朋友」，歡迎中方參與當地重建，被指是盼拉攏北京默許他們執政。
表明拒東伊運入境
報道指出，塔利班承諾捍衛全球伊斯蘭事業，但同時正說服中國他們執政後不會構成威脅。塔利班高級官員稱，他們關注穆斯林被打壓，不論是巴勒斯坦、緬甸或中國，但不會干預中國內政。塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）亦指，他們在去年2月於卡塔爾首都多哈簽署的和平協議已承諾，不會容許任何人利用阿富汗領土對抗其他國家，包括中國。他周三接受《南華早報》專訪，被問到該承諾是否包括維吾爾武裝組織「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（簡稱東伊運）時，表明塔利班不會允許其成員入境。
否認執政後會聯同西方譴責新疆人權
《華爾街日報》引述沙欣稱，塔利班關注維族處境，將透過與北京的政治對話支援他們，但否認執政後會聯同西方在聯合國譴責新疆人權問題，稱須視乎情况。他又形容中國為友好國家，歡迎中方參與阿富汗重建，承諾保障中國投資者和工人安全。他指美軍撤走後，有必要與阿富汗最大投資者中國會談。
塔利班與東伊運等維吾爾武裝組織的連繫，可追溯至拉登在阿富汗策劃9‧11襲擊的年代。維吾爾民兵近年大多遷到敘利亞，但聯合國安理會去年估計，仍有約500名東伊運成員身處阿富汗。北京則稱支持阿富汗政府，但同時多次接待塔利班代表，最近亦被指正與塔利班私下談判。