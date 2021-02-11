接種後半年抗病力跌 輝瑞倡BNT疫苗打第三針

料第三針增抗變種效力

輝瑞引述以色列衛生部數據顯示，BioNTech疫苗防止感染與起病徵的效力在完成接種後半年下降，由本來的逾九成減至6個月後的64%。兩間公司周四發聲明強調，「這些發現跟本公司第三階段研究持續的分析脗合」。聲明稱，一項進行中研究的初步數據顯示，在接種第二劑後半年「補針」，對抗原有新冠病毒和Beta變種病毒株（最先在南非發現的B.1.351）的中和抗體水平，較只是打首兩劑高5至10倍。針對高傳染力Delta變種病毒株（最先在印度發現的B.1.617.2），BioNTech與輝瑞預期第三針亦有差不多效力。公司將在公開更多有關第三劑的效用數據後，於8月向美國食品及藥物管理局（FDA）、歐洲藥品管理局（EMA）申請緊急授權使用。兩間公司正研發專門針對Delta病毒的疫苗，首批已投產。

輝瑞首席醫療總監多爾斯頓（Mikael Dolsten）說：「抗體一如預計的減弱而萌生可能再受感染風險。」而輝瑞掌握的美國數據顯示，疫苗對85歲長者的效力下降。惟他強調，以色列與英國的數據反映抗體水平雖然下降，可是疫苗維持約95%對抗重症的效能。

FDA和疾病控制及預防中心（CDC）周四晚表示，當下已完成接種的美國人「毋須打加強劑」，需否加強劑並非由藥廠單方面決定，但當局正研究「補針」的必要性。

（法新社/紐約時報/路透社）