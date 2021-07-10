Delta肆虐 多國安排為國民「補針」 世衛歐盟有保留 稱要更多數據

【明報專訊】因應最先在印度發現的Delta變種新型冠狀病毒株傳染威脅上升，印尼、泰國、土耳其、阿聯酋等發展中國家，考慮到採用中國科興或國藥的傳統滅活疫苗，或牛津-阿斯利康的腺病毒載體疫苗後，都未能阻止疫情重新蔓延，故正研究甚至已落實為完成接種上述疫苗的國民增加注射一劑疫苗充當加強劑，包括改用mRNA技術疫苗（例如BioNTech-輝瑞或莫德納）。不過，世衛昨日回覆路透社查詢時稱，直至蒐集到額外數據前，目前仍不清楚疫苗防護時限，以及是否需要加強劑來維持防護力。歐洲藥物管理局（EMA）昨日也指，要否採取加強劑是言之尚早，強調對現有安排有信心。
印尼官員昨日宣布，下周起為147萬名前線醫護及衛生工作人員安排用莫德納疫苗「補針」。印尼1月起為醫護優先提供科興疫苗接種，但官方數字顯示，自6月起已有131名醫務人員死於新冠病毒，踏入7月迄今已佔50人，他們主要接種了科興疫苗。印尼醫學協會副會長斯拉梅（Slamet Budiarto）周一向國會說：「很多已完成接種的醫生和醫務人員都出現中等和嚴重病徵，甚至死亡。」在印尼主持科興疫苗臨牀測試的國營生物製藥公司BioFarma科學家諾維利亞（Novilia Sjafri Bachtiar）周三也懷疑因感染新冠去世。上述消息令當局擔心現有疫苗不足以抵禦更具傳染力的變種病毒株。
印尼泰國為打科興醫護補打mRNA疫苗
泰國抗疫專責小組發言人昨日公布更嚴厲的防疫限制措施，同時提到會為醫護人員提供BioNTech疫苗作為加強劑，至於老人或出現併發症人士、年逾60歲的外籍居民、外交官和海外競賽的運動員會接種BioNTech或牛津疫苗；泰國醫護人員此前大多接種科興疫苗。另外，新加坡衛生部長王乙康昨日也指國民或需「補針」。
土耳其本月起也因應變種病毒株肆虐，向醫護人員和年滿50歲人士提供第三劑疫苗。該國半年前展開疫苗接種，當時僅提供科興疫苗，如今第三劑可按個人意願選擇科興或BioNTech疫苗。巴林和阿聯酋上月起也為完成接種國藥疫苗人士在6個月後注射加強劑，前者供國民選擇BioNTech或國藥為加強劑，但建議年滿50、肥胖和免疫力強人士接種BioNTech。阿聯酋最初為民眾「補針」國藥，後添加BioNTech選項。
科興：打第三劑抗體增10倍
塞舌爾、智利和蒙古等國採用科興和國藥等傳統滅活疫苗，完成接種率高達50%至68%，但病例依然飈升。科興指初步實驗結果顯示其疫苗能抑制Delta變種，臨牀研究初步顯示測試者在接種第二劑後3個月注射第三劑，體內抗體一周內會增加10倍。科興疫苗獲世界衛生組織承認能助51%接種者免於誘發重症或出現病徵；國藥兩款滅活疫苗在第3期實驗抗徵狀效率分別為73%和78%。
不過，研究顯示，就算是mRNA疫苗如BioNTech和莫德納等，對Delta病毒株的保護力亦跌穿九成；採用腺病毒載體技術的牛津疫苗能對入院防護力仍超過90%，但對出現病徵的防護力就降至60%以下。