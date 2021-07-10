Delta肆虐 多國安排為國民「補針」 世衛歐盟有保留 稱要更多數據

印尼官員昨日宣布，下周起為147萬名前線醫護及衛生工作人員安排用莫德納疫苗「補針」。印尼1月起為醫護優先提供科興疫苗接種，但官方數字顯示，自6月起已有131名醫務人員死於新冠病毒，踏入7月迄今已佔50人，他們主要接種了科興疫苗。印尼醫學協會副會長斯拉梅（Slamet Budiarto）周一向國會說：「很多已完成接種的醫生和醫務人員都出現中等和嚴重病徵，甚至死亡。」在印尼主持科興疫苗臨牀測試的國營生物製藥公司BioFarma科學家諾維利亞（Novilia Sjafri Bachtiar）周三也懷疑因感染新冠去世。上述消息令當局擔心現有疫苗不足以抵禦更具傳染力的變種病毒株。

印尼泰國為打科興醫護補打mRNA疫苗

泰國抗疫專責小組發言人昨日公布更嚴厲的防疫限制措施，同時提到會為醫護人員提供BioNTech疫苗作為加強劑，至於老人或出現併發症人士、年逾60歲的外籍居民、外交官和海外競賽的運動員會接種BioNTech或牛津疫苗；泰國醫護人員此前大多接種科興疫苗。另外，新加坡衛生部長王乙康昨日也指國民或需「補針」。

土耳其本月起也因應變種病毒株肆虐，向醫護人員和年滿50歲人士提供第三劑疫苗。該國半年前展開疫苗接種，當時僅提供科興疫苗，如今第三劑可按個人意願選擇科興或BioNTech疫苗。巴林和阿聯酋上月起也為完成接種國藥疫苗人士在6個月後注射加強劑，前者供國民選擇BioNTech或國藥為加強劑，但建議年滿50、肥胖和免疫力強人士接種BioNTech。阿聯酋最初為民眾「補針」國藥，後添加BioNTech選項。

科興：打第三劑抗體增10倍

塞舌爾、智利和蒙古等國採用科興和國藥等傳統滅活疫苗，完成接種率高達50%至68%，但病例依然飈升。科興指初步實驗結果顯示其疫苗能抑制Delta變種，臨牀研究初步顯示測試者在接種第二劑後3個月注射第三劑，體內抗體一周內會增加10倍。科興疫苗獲世界衛生組織承認能助51%接種者免於誘發重症或出現病徵；國藥兩款滅活疫苗在第3期實驗抗徵狀效率分別為73%和78%。

不過，研究顯示，就算是mRNA疫苗如BioNTech和莫德納等，對Delta病毒株的保護力亦跌穿九成；採用腺病毒載體技術的牛津疫苗能對入院防護力仍超過90%，但對出現病徵的防護力就降至60%以下。

（路透社/彭博社/華爾街日報/BBC）