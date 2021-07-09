路透：華大基因孕檢連繫軍方 北京斥美無理指控抹黑

華大2013年起在海外銷售「胎兒染色體異常無創產前基因檢測」（NIFTY），為全球最暢銷的無創產檢之一。這款產檢用於懷孕初期，透過採集孕婦血液，檢查胎兒患染色體異常的風險，包括唐氏綜合症等，至今銷售至最少52國和地區，包括英國、歐洲、加拿大、澳洲等，不包括美國，全球逾800萬名女性使用過，在香港亦是熱門檢測選項。報道指出，除了基因數據，檢測過程亦會蒐集用家所在地、體重、身高和病歷等個人資料，但不包括姓名。

條款列明倘涉國安 可與當局分享

路透社查閱網上紀錄，發現逾500名受檢女性的基因數據被儲存在中國政府資助、華大管理的深圳國家基因庫，包括歐洲和亞洲女性，但沒證據顯示華大違反私隱協議或規定。華大向路透社確認，會用送至香港實驗室的剩餘血液樣本，以及產檢取得的基因數據做人口研究，強調已取得用家書面同意，並會在5年後銷毁海外樣本和數據，整個檢測或研究過程都無法取得可辨識個人的數據。惟其私隱政策提及，若數據與中國「國家安全或國防安全直接相關」，就可對外分享。華大基因稱從未因國安或國防安全目的，而提供或被要求提供產檢數據給中國當局。

其他出售產檢工具的公司亦會用數據做研究，但華大的規模及與軍方的連繫尤受關注。一名做過華大基因檢測的波蘭母親表示震驚，並稱若早知其資料會被用來做相關研究，她就不會選擇該測試。

超級電腦分析 研藏族維族基因

路透社翻查過百份公開文件，指出華大2010年起與中國軍方醫院合作研究胎兒基因組，並與解放軍研究員共同發表10多份報告，以測試並改良其產檢工具。數據亦被用作分析，如在華大2018年發表的一份報告中，研究員利用軍方超級電腦重新分析NIFTY檢測的數據，標出中國女性之間的病毒流行程度，並嘗試找出患精神疾病的迹象，亦曾研究藏族和維吾爾族的基因和特徵關連。

基因數據近年受多國關注。美國國家反情報及安全中心（NCSC）2月稱，中國蒐集美國醫療數據可構成經濟和國安威脅，當局回應今次報道時稱，這類產檢有重要醫療功能，但亦可能成為中國和中國生物技術公司蒐集全球基因和基因組數據的機制。中國外交部回應稱，路透社的報道反映美國機構的「無理指控及抹黑」。

（路透社）