大馬執政聯盟現分裂 巫統主席促首相落台

阿末扎希（Ahmad Zahid bin Hamidi）在巫統最高理事會開會後表示，慕尤丁政府無法有效控制新冠疫情，未能確保政治及經濟穩定，也未贏得人民信任，決定撤回對慕尤丁的支持，又要求他辭職。在阿末扎希宣布撤回支持前幾小時，慕尤丁任命了兩名巫統成員入閣，被視為緩和與巫統緊張關係。

巫統共有38名下議院議員，內部對是否撤回支持慕尤丁意見分歧。《星洲日報》報道，周三晚支持退出執政聯盟者只有包括阿末扎希在內共5人，在政府擔任衛生部長、防長及外長等巫統成員，迄今尚未表態會否辭職。大馬總檢察署昨表示，目前沒有任何明確證據顯示慕尤丁已失去多數國會議員支持，因此他及其內閣仍能依法繼續執政。目前慕尤丁在國會以兩席的微幅差距取得多數。

（法新社/路透社/星洲日報）