美36州市告Google壟斷護Play Store地位

收買對手限制合約 保優勢

訴狀指控Google偏袒自家的Play Store，令應用程式開發商「別無選擇」，只能透過該平台推出應用程式，做法損害消費者和開發商，尤其Google可於「程式內購買」功能抽佣。Google面對多方施壓後，本月起將Play Store出售應用程式和程式內購買功能收取的佣金由30%降至15%，但只適用於開發商首100萬美元收入。訴狀斥Google抽佣過高，並非市場競爭的結果，而是透過技術壁壘和特殊合約維持不公平優勢，要求法官禁止該公司部分做法，如利用合約要求電子設備製造商推廣Play Store、要求開發商使用Google支付服務等。

今次訴訟亦提出新指控，稱Google涉收買開發商，讓他們不會支持其他應用程式商店，又指控該公司藉多個秘密項目向三星付錢，打算讓後者停止競爭，其Galaxy Store是對Google構成最大威脅的應用程式商店。訴狀要求Google停止向開發商和三星付錢。

Google有別蘋果，允許其他公司在Android系統銷售應用程式，但在多數國家Play Store仍主導應用程式商店市場，而且Google要求設備製造商在手機預先安裝Play Store，被指構成不公平優勢。Google在網誌稱這是「漠視Android開放性的無理訴訟」，強調已較其他系統更開放和提供更多選擇。各州不排除對蘋果採取類似行動。

（華盛頓郵報/路透社）