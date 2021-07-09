專家聯署轟英冒險解封「不道德實驗」

單日逾3萬確診 半年新高

英國運輸大臣夏博思昨宣布7月19日起，已完成新冠疫苗接種者，若由「黃色名單」中的140個國家及地區返英，可豁免原定的10天隔離檢疫。約翰遜政府擬如期於7月19日解除最後階段限制，且不諱言之後的病例可能激增至每日約10萬宗，但聲稱已為此做好準備，又稱當下新冠病毒感染率，不致構成嚴重病况或死亡。政府將於下周一（12日）決定是否如期解封。然而這種涉嫌藉高感染人口而非接種比率爭取群體免疫的做法，惹起非議。

曾任英國政府首席科學顧問的金恩爵士（David King）、英國醫學會主席納格保爾（Chaand Nagpaul）、美國心臟醫學權威托波爾（Eric Topol）等逾100名科學家、醫生，周三於著名國際醫學雜誌《刺血針》發表聯署信，斥容忍高感染率是「不道德和不合邏輯的」，敦促政府停止擬於7月19日解封的「危險且不道德的實驗」。

公開信估計英國仍有逾1700萬人沒有保護。此况之下，加上高傳染力的Delta變種株傳播，病例料將持續增加至數百萬人受感染，可致一整代人有慢性病和缺陷，對個人和經濟影響或許持續數十年。

世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）也警告各國切勿冒進解封，以免防疫努力功虧一簣。對於英國疑似藉感染達至群體免疫目標，他稱這種想法在流行病學而論是「愚蠢的」。英國累計有逾490萬人確診、逾12.8萬人死亡。

（路透社/BBC/衛報）

（新冠疫情）