政爭幫派疫情多火頭 維和部隊介入成熱議

海地人忌憚「外國勢力」

曾撰寫多本有關海地歷史著作、美國弗吉尼亞大學政治系教授法頓（Robert Fatton）向France 24表示，海地目前警力薄弱、各城市幫派崛起，局勢可能惡化，全國或會陷入動盪，「我認為外國勢力會非常擔心海地的局勢，尤其是美國」。他指出，就像20至30年前般，因海地政局不穩，聯合國、美國和法國都有派部隊往海地，「若情况變差，我覺得可能會有另一次介入」。但他指出，海地人民可能會反對這一行動，因當地許多人都把目前的許多問題歸咎外國勢力造成。美國曾於1994年出兵海地，實行名為「維護民主行動」的任務，協助在政變中被廢黜的該國首名民選總統阿里斯蒂德重新執政。

《華盛頓郵報》評論指出，美國和其他有影響力的各方，包括法國、加拿大和美洲國家組織，應推動建立一支國際維和部隊，這可能由聯合國籌組，為海地今年按計劃舉行的總統和國會選舉提供安全保障。

美國一直為海地提供人道主義和發展援助，兩黨議員近月已施壓拜登政府勿再支持莫伊茲，69名眾議院議員4月曾致函國務卿布林肯，批評莫伊茲「缺乏可信性和合法性」，無法監督華府支持的自由和公平選舉，他們要求拜登政府任命一名海地問題的特別代表，監督檢視美國的外交援助、擴大對濫權者的制裁，以及要求美國執法部門調查海地洗黑錢及走私毒品和武器。

（華盛頓郵報/France 24）