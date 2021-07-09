海地總統身中12槍 警稱轟斃4槍手 總理「鬧雙胞」 專家憂權力真空暴力循環

莫伊茲（Jovenel Moise）被刺殺時身處位於太子港郊區佩蒂翁維爾（Petion-Ville）的私人住宅。當地法官德斯坦（Carl Henry Destin）稱，莫伊茲身上有12個彈孔，明顯被大口徑槍械及9毫米口徑的武器槍擊。他指出莫伊茲的屍身仰卧，身穿藍色褲、白色恤衫有血漬，口張開，左眼跌了出來，其前額、胸口、臀部和腹部都有彈孔，辦公室和睡房都被人搜掠過。

莫伊茲妻重傷赴美治療 3子女逃過一劫

政府官員稱莫伊茲的3名已成年的孩子現於安全地方。德斯坦稱，莫伊茲其中一名女兒，周三凌晨約1時案發時因躲在其中一間睡房而無恙，兩名傭工當時被槍手綁起。莫伊茲妻子亦有中槍，已被送往美國佛州邁阿密治療，約瑟夫稱她已脫離危險，情况穩定。

案發後有傳媒引述有網傳片段稱槍手跟美國緝毒局（DEA）有關，他們用西班牙語交談及自稱「DEA人員」。不過海地駐華盛頓大使埃德蒙（Bocchit Edmond）認為，槍手沒有可能是DEA人員，而是專業殺手，已要求美國協助追捕及確認槍手身分。美國國務院亦稱槍手是DEA人員的說法完全錯誤。《紐約時報》稱DEA在海地的行動已有一段很長歷史，有分析認為槍手是藉此騙倒總統住所的守衛。

海地本已面對不少難題，包括幫派暴力、通脹嚴重，又有反對派支持者不滿莫伊茲日漸專權而發起示威，目前更受新冠病毒疫情打擊。總統被暗殺後，臨時總理約瑟夫（Claude Joseph）周三隨即聲稱國家由自己接管，並宣布全國緊急狀態和戒嚴，當局亦暫停國際航班和封鎖邊境。

憲法訂明首席法官接任 上月染新冠亡

不過，約瑟夫接管國家存在合法性問題，專家憂慮將引發暴力循環。美國弗吉尼亞大學的海地政治教授法頓（Robert Fatton）指出，海地憲法訂明臨時總統應由最高法院首席法官擔任，然而首席法官西爾韋斯特（Rene Sylvestre）上月死於新冠病毒。此外，莫伊茲原定周三任命亨利（Ariel Henry）取代約瑟夫成為新總理。約瑟夫聲稱他三度與亨利對話，對方同意讓他接掌權力，但亨利向《信使晚報》指出約瑟夫不再是總理，稱他才有權管理國家。

學者：實際上無話事人 會有更多混亂

海地全國法官協會主席莫蘭（Jean Wilner Morin）稱，約瑟夫若要正式接任為總統需獲國會同意，然而國會目前部分議席懸空，實際上已經解散。駐美大使埃德蒙稱，未知預計9月舉行的總統及地方選舉會否繼續舉行。

法頓形容，海地如今沒有國會，總理不再是總理，首席法官病逝，警隊已經崩潰，黑幫在太子港街頭游走。他說：「（海地）實際上沒有話事人……我認為會帶來更多混亂。」

（紐約時報/衛報/NewsWep/BBC/路透社）